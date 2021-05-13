Кремль отреагировал на заявление Евросоюза по Донбассу: Не планируем никого поглощать

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикацию, в которой говорилось, что Евросоюз считает, что Россия «де-факто поглощает» оккупированные территории Донбасса.

Об этом он заявил в комментарии российским журналистам, сообщает РБК.

Песков утверждает, что Россия «не планирует никого поглощать». «Никогда этим не занималась», — заявил он.

О чем идет речь?

Накануне Bloomberg со ссылкой на документ, который Евросоюз представил на этой неделе государствам-членам, сообщил, что ЕС уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

В этом документе, по данным агентства, «ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию».