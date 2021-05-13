В некоторых областях школьники продолжат обучение в июне — где будут учиться летом

В Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях учебный год школьников завершится в июне.

Так, в департаменте образования и гуманитарной политики горсовета Черкасс сообщили, что школьники будут учиться до 8 июня.

В Сумах учебный год продлят на две недели — до 11 июня, рассказала начальница городского управления образования Антонина Данильченко.

«В конце, думаю, что будут более разгруженные дни с консультациями», — добавила она.

Хмельницкий также продолжит обучение до 11 июня.

«Для 1—4 классов в этот период с 31 мая по 11 июня, поскольку они очно учились весь апрель, организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики и других форм работы. Для учеников 5—10 классов, которые весь апрель учились дистанционно, собственно, будет еще месяц для того, чтобы в классно-урочной системе обучения закрепить знания, которые были даны во время дистанционного обучения», — пояснила директор городского департамента образования и науки Надежда Балабуст.

В Тернополе учебный процесс планируется завершить 8 июня, отметила начальница городского управления образования Ольга Похиляк.

В Полтаве школьники будут учиться до 9 июня. Об этом сообщается на сайте департамента образования Полтавского городского совета.

В Харькове 4 июня выпускники получат документы об образовании, другие ученики — табели, заявила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Анжелика Крутова.

В Кропивницком до июня будут учиться ученики начальной школы.

«Май — это месяц завершения учебно-воспитательного процесса. В 20-х числах мая ученики 11-х классов окончат учебный год. Начальная шкoла в некоторых учреждениях будет учиться дo 7 или дo 14 июня. Это зависит от тoгo, сколько учреждение находилось на каpантине», — заявила начальник управления образования горсовета Лаpиса Кoстенкo.

Львовская область пока не определилась с датой окончания учебного года. Местные чиновники предполагают, что некоторые школы будут работать до июня.

В Черновцах последний звонок прозвучит в субботу, 29 мая, поскольку, согласно приказу управления образования городского совета, 28 мая в школах проведут внешнее независимое оценивание по математике, рабочий день с пятницы переносится на субботу.

В Запорожской области последний учебный день будет 28 мая.

В Киеве замглавы КГГА Валентин Мондриевский обещал, что «в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут».