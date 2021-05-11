В МВД хотят отказаться от «писем счастья» для водителей-нарушителей

В Министерстве внутренних дел хотят отказаться от почтовых сообщений со штрафами — так называемых «письмем счастья», которые посылают водителям-нарушителям.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Укрінформ.

Он рассказал, что теперь в Украине есть возможность уплаты штрафов онлайн, а вовремя их платят 86% нарушителей, что соответствует европейскому уровню.

«Мы считаем, что именно доступность электронных сервисов обеспечивает такую высокую дисциплину платежей. Кстати, до 90% оплаты на сегодня осуществляются еще до того, как водитель получит по почте постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время изменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от отправки этих «писем счастья», что позволит экономить примерно 6 миллионов гривен государственных средств в месяц», — отметил Аваков.