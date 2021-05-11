В Нью-Йорке вакцинировать от коронавируса будут в метро и на железнодорожных станциях

«Вы все равно идете к станции метро, ​​вы проходите мимо места вакцинации, это одноразовая вакцинация, остановитесь, уделите несколько минут, вакцинируйтесь», — сказал он.

В Нью-Йорке на станциях метро и на железнодорожных остановках откроют временные пункты вакцинации против коронавируса.

Пилотная программа по вакцинации в метро и на железной дороге будет действовать с 12 до 16 мая. В то же время Куомо рассказал, что после пробной недели программу могут продлить.

Также он отметил, что люди, которые прошли вакцинацию на железной дороге или в метро, могут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в одну сторону на пригородную железную дорогу Лонг-Айленда или MNR.

Кроме этого, губернатор Нью-Йорка сообщил, что вакцинация способствует снижению показателей инфицирования и госпитализаций в штате. Однако темпы вакцинации замедляются как в Нью-Йорке, так и во всей стране, что потенциально позволит коронавирусу распространяться дальше.