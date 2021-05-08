В Афганистане неизвестные атаковали школу — в результате серии взрывов погибли не менее 30 человек

В столице Афганистана Кабуле в субботу, 8 мая, прогремели взрывы возле средней школы, погибли десятки людей.

Об этом со ссылкой на официальных лиц страны сообщает Reuters.

По данным представителя МВД Тарика Ариана, погибли не менее 30 человек, еще примерно полсотни человек получили ранения.

По мнению президента Афганистана Ашрафа Гани, за нападением стоят повстанцы «Талибана».

Со своей стороны представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отрицает причастность группы к взрывам и осудил инцидент.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение на школу.

Как отмечает Reuters, взрывы произошли в районе, где много шиитов-мусульман и который в течение многих лет часто подвергался нападениям со стороны боевиков «Исламского государства».

В Министерстве образования Афганистана уточнили, что в школе в три смены учатся девочки и мальчики. Вторая смена предназначена для девочек, они и пострадали больше всего во время взрывов.

На нападение уже отреагировала миссия Европейского союза в Афганистане — в Twitter назвала его терактом.

«Ужасное нападение в районе Дашти-Барчи в Кабуле — это подлый террористический акт. Ориентация прежде всего на учащихся женской школы делает это нападением на будущее Афганистана. На молодежь, которая решила улучшить свою страну. Наши мысли обращаются ко всем пострадавшим», — говорится в заявлении миссии.