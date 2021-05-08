Папа Римский поддержал идею отказаться от патентов на вакцины против коронавируса

Папа Римский Франциск поддерживает идею отказа компаний-разработчиков вакцин против коронавируса от патентов на препараты. Ранее это предложение поддержали США, но отвергли некоторые европейские страны, в частности Германия.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на мероприятии по сбору средств для содействия справедливому доступу к вакцинам, Папа Римский отметил, что мир заражен «вирусом индивидуализма».

«Разновидностью этого вируса есть закрытый национализм, который предотвращает, например, интернационализм вакцин. Другой вариант — это когда мы ставим законы рынка, интеллектуального рынка или интеллектуальной собственности над законами любви и здоровья человечества», — сказал понтифик, напомнив о большом количестве смертей.

Его заявления прозвучали в разгар дискуссии о том, стоит ли фармацевтическим компаниям отказываться от патентов на вакцины против коронавируса.

О чем идет речь?

5 мая администрация президента США Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19. Решение было принято на фоне роста количества больных коронавирусом в мире.

«Администрация [США] твердо верит в важность защиты интеллектуальной собственности, но в целях прекращения пандемии поддерживает отступление от этих норм в отношении вакцин от COVID-19», — говорилось в заявлении торгового представителя США Кэтрин Тай.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус тоже выступил за отказ.

В то же время, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов говорить о приостановлении действия патентов для увеличения производства, но это решение, отметил он, не является панацеей.