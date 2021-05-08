Папа Римский поддержал идею отказаться от патентов на вакцины против коронавируса

Папа Римский Франциск поддерживает идею отказа компаний-разработчиков вакцин против коронавируса от патентов на препараты. Ранее это предложение поддержали США, но отвергли некоторые европейские страны, в частности Германия.
Об этом сообщает Reuters.
Выступая на мероприятии по сбору средств для содействия справедливому доступу к вакцинам, Папа Римский отметил, что мир заражен «вирусом индивидуализма».
«Разновидностью этого вируса есть закрытый национализм, который предотвращает, например, интернационализм вакцин. Другой вариант — это когда мы ставим законы рынка, интеллектуального рынка или интеллектуальной собственности над законами любви и здоровья человечества», — сказал понтифик, напомнив о большом количестве смертей.
Его заявления прозвучали в разгар дискуссии о том, стоит ли фармацевтическим компаниям отказываться от патентов на вакцины против коронавируса.
О чем идет речь?
5 мая администрация президента США Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин против COVID-19. Решение было принято на фоне роста количества больных коронавирусом в мире.
«Администрация [США] твердо верит в важность защиты интеллектуальной собственности, но в целях прекращения пандемии поддерживает отступление от этих норм в отношении вакцин от COVID-19», — говорилось в заявлении торгового представителя США Кэтрин Тай.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус тоже выступил за отказ.
В то же время, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов говорить о приостановлении действия патентов для увеличения производства, но это решение, отметил он, не является панацеей.
- Гендиректор Pfizer Альберт Бурла, реагируя на инициативу администрации Байдена поддержать отказ от патентов на вакцины, заявил, что бедные страны отказывались закупать вакцину компании. Хотя, по его словам, для стран со средним уровнем дохода вакцина стоила вдвое дешевле, чем для богатых, а странам с низким уровнем дохода ее предлагали по себестоимости.