В Италии арестовали мужчину, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

В Италии арестовали 28-летнего мужчину, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков «Л/ДНР».

Об этом пишет ANSA.

Расследование проводит Группа специальных операций в составе итальянских карабинеров. Задержанного называют Иваном, а арестовали его в городе Мессина.

Как отмечает следствие, мужчина был завербован в 2014 году и тогда же участвовал в боевых действиях на Донбассе. Об этом он рассказывал в соцсетях, а также советовал друзьям, как отправиться на войну.

Сейчас итальянские правоохранители расследуют деятельность схемы по вербовке итальянских граждан для войны на Донбассе на стороне боевиков. Проводится ряд обысков, в том числе и у тех, кто мог финансово поддерживать боевиков.