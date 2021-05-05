В Сербии все, кто вакцинируется от коронавируса, получат от правительства по $30

Сербские власти решили поощрить граждан вакцинироваться от коронавируса и готовы выплачивать им по $30 за прививки.

По его словам, все люди старше 16 лет, которые привьются до 31 мая, получат материальную помощь — 3 тысяч сербских динаров (примерно $30).

«Мы не можем ввести ограничительные и дискриминационные меры в отношении тех, кто не хочет вакцинироваться, что я считаю очень эгоистичным и безответственным. Поэтому мы приняли решение предоставить дополнительную финансовую помощь всем привитым гражданам», — пояснил он.

Отдельно Вучич добавил, что если человек отказался от вакцинации и после этого заразился коронавирусом, то правительство не планирует выплачивать ему больничный.