В Сербии все, кто вакцинируется от коронавируса, получат от правительства по $30

Сербские власти решили поощрить граждан вакцинироваться от коронавируса и готовы выплачивать им по $30 за прививки.
Об этом заявил президент страны Вучич в эфире телеканала Pink.
По его словам, все люди старше 16 лет, которые привьются до 31 мая, получат материальную помощь — 3 тысяч сербских динаров (примерно $30).
«Мы не можем ввести ограничительные и дискриминационные меры в отношении тех, кто не хочет вакцинироваться, что я считаю очень эгоистичным и безответственным. Поэтому мы приняли решение предоставить дополнительную финансовую помощь всем привитым гражданам», — пояснил он.
Отдельно Вучич добавил, что если человек отказался от вакцинации и после этого заразился коронавирусом, то правительство не планирует выплачивать ему больничный.
- Сербия использует китайскую вакцину Sinopharm, российский «Спутник V», а также вакцины Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. В стране с населением около 7 миллионов человек более 3,6 миллиона получили по крайней мере первую дозу. Сербия — одна из стран Европы с самой быстрой вакцинацией. Ее соседям вакцин не хватает.