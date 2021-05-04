В Мексике рухнул метромост с вагонами поезда, есть погибшие

В мексиканской столице Мехико обрушился метромост в тот момент, когда по нему проезжали вагоны поезда с людьми. В результате инцидента по меньшей мере 23 человека погибли.
Об этом пишет Reuters.
Обвал произошел вечером по местному времени, когда многие люди возвращались с работы. К тому же линия метро проходила над автомобильной дорогой, и поэтому обвалившийся мост также раздавил несколько авто с людьми.
Сейчас власти приостановили поисковые и спасательные работы из-за риска падения на дорогу других частей моста и вагонов.
По последним данным, не менее 23 человек погибли, еще 65 попали в больницы. Как рассказала мэр города Клаудиа Шейнбаум, среди погибших есть дети. Семь человек находятся в тяжелом состоянии и были прооперированы.
- 3 мая во Львовской области возле села Гайок обрушился мост, автодорога «Львов — Луцк» перекрыта. Во время обвала моста никто не пострадал.