«Репортеры без границ»: Украина сохранила место в первой сотне рейтинга свободы прессы

Украина заняла 97 место в рейтинге свободы прессы, составленном международной организацией «Репортеры без границ».

В прошлом году Украина занимала 96 место. В отчете отмечается, что Украина имеет «широкий медиаландшафт», а ее власти приняли ряд долгожданных реформ после Революции достоинства, включая закон о прозрачности собственности на СМИ.

«Но эти достижения непрочны. Нужно гораздо больше усилий, чтобы ослабить власть олигархов в средствах массовой информации, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления против журналистов. «Информационная война» с Россией имеет негативные последствия, которые включают запрет на российские медиа», — говорится в отчете.

Соседями Украины в рейтинге являются Эквадор (96 место) и Либерия (98-е). Россия занимает в списке 150 место, Беларусь — 158-е.

Лидируют в рейтинге свободы прессы Норвегия, Финляндия и Швеция. Кроме них, в первую десятку вошли Дания, Коста-Рика, Нидерланды, Ямайка, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария.