Полиция Германии закрыла одну из крупнейших в даркнете платформ по распространению детской порнографии

Правоохранителям Германии удалось закрыть одну из крупнейших в даркнете платформ по распространеннию детской порнографии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Платформа Boystown была активна как минимум с июня 2019 года и насчитывала более 400 тысяч участников.

В результате расследования правоохранители задержали четырех граждан Германии в возрасте от 40 до 64 лет. Троих подозревают в работе администраторами платформы. Еще один человек задержан по подозрению в том, что является зарегистрированным участником и самым активным пользователем платформы — опубликовал более 3,5 тысяч сообщений.

Платформа предоставляла пользователям возможность делиться детской порнографией, включая «самые серьезные сексуальные надругательства над маленькими детьми», сообщили в полиции.

Также сообщается, что участники получали советы от администраторов платформы о том, как получить доступ к сайту наиболее безопасным способом и как избежать разоблачения и уголовного преследования.