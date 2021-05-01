Благодатный огонь для УПЦ МП из Иерусалима привезли нардеп Новинский и экс-заместитель главы ОП Трофимов

В составе делегации Украинской православной церкви Московского патриархата, которая ездила за благодатным огнем в Иерусалим, были нардеп Вадим Новинский и бывший заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Эту информацию «Бабелю» подтвердил сам Новинский.

Он отметил, что состав делегации УПЦ МП никто не скрывал и на сайте, а также в соцсетях, публиковались соответствующие фотографии. По его словам, в Иерусалим они отправились с благословения главы УПЦ МП Онуфрия.

Руководителем делегации был митрополит УПЦ МП Антоний. На своей странице в Facebook он дважды публиковал фотографии делегации — перед вылетом из Киева и после посадки в Иерусалиме. На обоих фото присутствуют Новинский и Трофимов.

Благодатный огонь для УПЦ МП прибыл в Киев вечером 1 мая. В то же время Православная церковь Украины (ПЦУ) ожидает получить его уже в воскресенье, 2 мая.