В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Его передадут представителям иностранных делегаций, которые повезут его верующим в разные уголки мира.

Трансляция церемонии велась на YouTube.

В прошлом году из-за пандемии церемония проходила почти в пустом храме с ограниченным количеством священников и без паломников. В этом году карантин немного ослабили и в храм пустили 2,5 тысячи паломников. Все они должны были иметь свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Учитывая трагедию в Израиле, которая произошла в ночь с 29 на 30 апреля, когда на праздновании Лаг ба-Омер в давке погибли 45 человек, безопасность паломников в Старом городе Иерусалима обеспечивала тысяча полицейских.

Интерфакс-Украина отмечает, что несмотря на ограничения, власти Израиля разрешили прибыть за благодатным огнем самолетам из 11 стран, в том числе и из Украины.

Отметим, предстоятель ПЦУ Епифаний сообщал, что благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая.