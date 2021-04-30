На аукционе СЕТАМ продали самый дорогой лот — здание отеля Военного Никольского собора в Киеве

На площадке для торгов арестованным имуществом СЕТАМ продали самый дорогой лот — здание гостиницы Военного Никольского собора в Киеве.

Об этом в Facebook написал генеральный директор СЕТАМ Александр Мамро.

Здание по улице Ивана Мазепы, 11, продали за 307 миллионов гривен. Итоговая цена превысила стартовую на 65 миллионов. Из трех участников аукциона победителем стала компания «Перфом Стандарт». Теперь у нее есть 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться за лот.

Согласно данным YouControl, ООО «Перфом Стандарт» было основано в феврале 2020 года, а его уставный капитал — всего 15 тысяч гривен.

Здание площадью 6,7 тысячи кв. м. является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Это бывший доходный дом Военного Никольского собора, разрушенного в 30-е годы ХХ века.

По данным из открытых источников, здание в свое время выкупил Дельта Банк. Он планировал приспособить ее под офисно-торговый центр. Однако банк не выполнил своих обязательств по реставрации памятника. Департамент культуры Киевского городского совета неоднократно направлял финучреждению соответствующие предписания, поскольку состояние помещений признали неудовлетворительным и аварийным.

После банкротства банка в 2015 году на его имущество наложили арест. Здание перешло в ипотеку Национальному банку в счет обеспечения исполнения Дельта Банком своих обязательств по полученному кредиту рефинансирования.