Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства. Польские военные ответили, что поступили нечаянно

Министерство обороны Беларуси обвинило Польшу в нарушении боевым вертолетом Ми-24 воздушного пространства страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Инцидент произошел 29 апреля в 2:02 в районе населенного пункта Козловичи (Брестская область), когда средства радиолокационной разведки и ПВО зафиксировали второе в течение месяца нарушение границы страны со стороны Польши. Вертолет-нарушитель Ми-24 на минуту залетел на территорию страны и вернулся на польскую территорию в районе населенного пункта Требунь.

В связи с этим в Минобороны Беларуси вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси, которому выразили протест и заявили о необходимости провести расследование по данному факту. Польскому военному дипломату также указали на отсутствие до сих пор результатов расследования подобного инцидента, который произошел 12 апреля.

Командование ВС Польши сообщило в Twitter, что накануне, во время выполнения стандартного патрулирования «произошло нарушение в воздушном пространстве государственной границы с Беларусью».

«Инцидент не имел преднамеренного характера, случай имел случайный и краткосрочный характер», — отмечается в заявлении польского командования.