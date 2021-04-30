В Киеве полиция спасла блогершу из Ирана, которую ограбили на $1,5 млн и пытались вывезти с ребенком в Турцию

В Украине разоблачили группировку, которая выманила у блогерши из Ирана $1,5 млн.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, организатором был 37-летний уроженец Ирана, его сообщники — двое граждан Ирана, которые длительное время проживали в Украине.

Лидер группировки обратился к блогерше, которая тогда жила в Турции, и заверил, что в ближайшее время ее могут экстрадировать в Иран из-за активной деятельности — за якобы нарушение норм морали страны.

Злоумышленник предложил женщине помочь выехать вместе с ребенком в Украину и оформить миграционный статус, свои услуги он оценил в $100 тысяч.

В Украине женщину с дочкой поселили в съемной квартире, в которой впоследствии, угрожая оружием, заставили перевести на их электронный кошелек 25 биткоинов, что составляет примерно 1,4 млн долларов.

По словам начальника департамента миграционной полиции Нацполиции Сергея Пантелеева, чтобы скрыть преступления, организатор схемы пытался вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию.

Во время спецоперации правоохранители задержали всех злоумышленников, лидеру группировки сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы (похищении человека) и разбойном нападении, а его двум сообщникам — в совершении разбойного нападения. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.