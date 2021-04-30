Российские пранкеры под видом соратников Навального провели Zoom-конференцию с нардепами «Слуги народа»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обнародовали видео о том, как они под видом соратников российского оппозиционера Алексея Навального провели Zoom-конференцию с шестью украинскими народными депутатами.
Разговор опубликовали в YouTube, запись длится чуть более 25 минут.
Темой был оккупированный Россией Крым. Кузнецов выступал в роли руководителя штабов Навального Леонида Волкова, а Столяров — в роли директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова.
С украинской стороны в разговоре участвовали глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, нардепы от фракции СН Святослав Юраш, Мария Мезенцева, Александр Мережко и Вадим Галайчук, а также лидер крымскотатарского народа, народный депутат «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев и представитель Всемирного конгресса украинцев Тымиш Мартыненко-Кушлянский.
Пранкеры рассказывали, что команда Навального якобы планирует делать в случае прихода к власти. Депутаты призывали, чтобы оппозиционер четко выразил свою позицию относительно Крыма.
«Я очень люблю украинские песни. Я выучил ваш гимн, и если вы не против, мы могли бы его спеть», — предложил один из пранкеров, на что депутаты согласились, и те исполнили гимн.
Депутат Галайчук предлагал «соратникам Навального» не сообщать об этой встрече публично. «Вопрос действительно очень чувствительный здесь в Украине относительно того, кто с кем и как контактирует. И чтобы не навредить последующим таким контактам, мы просим все-таки пока воздержаться», — сказал Галайчук.
Один из пранкеров впоследствии заявил, что хочет рассказать о «новой стратегии» касательно оккупированного Крыма. «Крым — это не бутерброд, Крым — это мандарин. Крым для всех. Это наша новая стратегия», — сказал он и начал чистить мандарин.
На это сразу отреагировал Джемилев, подчеркнув: «Не понял. Давайте Москва для всех, Россия для всех. В Украине так не бывает, что наша территория для всех».
Под конец записи один из пранкеров начал оскорблять Корниенко якобы за «несолидный вид», указав, что тот сидит на диване в «грязноватой футболке».
Нардепы после этого поняли, что что-то не так, и начали отключаться от конференции.
- В июле 2020 года российские пранкеры звонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Во время беседы говорили об Украине и Зеленском, а также вспомнили коронавирус и дискуссию с Путиным. Во время обсуждения пранкеры предложили Дуде «забрать назад украинские территории [...] Львов и многие другие». Дуда, услышав вопрос, сразу переспросил: «Что, простите?... Нет, это же Украина! Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все. Нет, нет, нет, подобных политических дискуссий в Польше нет. Мы вообще об этом не говорим», — подчеркнул Дуда.
- Пранкеры в прошлом году также выдавали себя за лидера беларусской оппозиции Светлану Тихановскую на онлайн-переговорах в Дании.
- В 2019 году пранкеры трижды за год звонили премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву якобы от имени Петра Порошенко и разыгрывали его.