Российские пранкеры под видом соратников Навального провели Zoom-конференцию с нардепами «Слуги народа»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обнародовали видео о том, как они под видом соратников российского оппозиционера Алексея Навального провели Zoom-конференцию с шестью украинскими народными депутатами.

Разговор опубликовали в YouTube, запись длится чуть более 25 минут.

Темой был оккупированный Россией Крым. Кузнецов выступал в роли руководителя штабов Навального Леонида Волкова, а Столяров — в роли директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова.

С украинской стороны в разговоре участвовали глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, нардепы от фракции СН Святослав Юраш, Мария Мезенцева, Александр Мережко и Вадим Галайчук, а также лидер крымскотатарского народа, народный депутат «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев и представитель Всемирного конгресса украинцев Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

Пранкеры рассказывали, что команда Навального якобы планирует делать в случае прихода к власти. Депутаты призывали, чтобы оппозиционер четко выразил свою позицию относительно Крыма.