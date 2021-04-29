Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе и отвести войска

Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить боевые действия на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

В ночь на 29 апреля в приграничной Баткенской области Кыргызстана вспыхнули столкновения после попыток таджикской стороны установить в этом районе камеры видеонаблюдения.

Главы правительств обеих стран провели переговоры и договорились с 20:00 (17:00 по Киеву) прекратить огонь и отвести войска на свои позиции.

Также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где обсудят дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Кроме того, Кыргызстан и Таджикистан договорились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением, а также создать совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничных районах.