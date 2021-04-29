Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе и отвести войска

Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить боевые действия на границе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.
В ночь на 29 апреля в приграничной Баткенской области Кыргызстана вспыхнули столкновения после попыток таджикской стороны установить в этом районе камеры видеонаблюдения.
Главы правительств обеих стран провели переговоры и договорились с 20:00 (17:00 по Киеву) прекратить огонь и отвести войска на свои позиции.
Также договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где обсудят дальнейшие детали урегулирования ситуации.
Кроме того, Кыргызстан и Таджикистан договорились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением, а также создать совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничных районах.
- В результате столкновений на границе ранения получили свыше 30 человек, один из которых после скончался. Стороны обвиняли друг друга в применении оружия, в том числе минометов. Сообщалось о стягивании войск с обеих сторон к месту событий. Военные Кыргызстана заявляли о захвате таджикской погранзаставы.
- Участок границы между Кыргызстаном и Таджикистаном периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным Комитета госбезопасности Кыргызстана, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.