В США умер астронавт Майкл Коллинз. Он участвовал в первой миссии людей на Луну

В США на 91-м году жизни умер астронавт Майкл Коллинз, который в 1969 году был командиром экипажа «Аполлона-11» в рамках первого полета людей на Луну.

Об этом сообщает BBC.

Коллинз скончался сегодня, 28 апреля, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Члены его семьи сообщили, что он умер «мирно, рядом с родными».

Коллинз, в отличие от Нила Армстронга и Базза Олдрина, на Луну не ступал, а работал в командном модуле, из-за чего получил прозвище «Забытый астронавт». Его коллеги Армстронг и Олдрин ступили на Луну 20 июля 1969 года.

Из экипажа «Аполлона-11» в живых остался только Олдрин. Ему сейчас 91 год. Армстронг умер первым — в 2012 году, на 82-м году жизни.