В США умер астронавт Майкл Коллинз. Он участвовал в первой миссии людей на Луну

В США на 91-м году жизни умер астронавт Майкл Коллинз, который в 1969 году был командиром экипажа «Аполлона-11» в рамках первого полета людей на Луну.
Об этом сообщает BBC.
Коллинз скончался сегодня, 28 апреля, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Члены его семьи сообщили, что он умер «мирно, рядом с родными».
Коллинз, в отличие от Нила Армстронга и Базза Олдрина, на Луну не ступал, а работал в командном модуле, из-за чего получил прозвище «Забытый астронавт». Его коллеги Армстронг и Олдрин ступили на Луну 20 июля 1969 года.
Из экипажа «Аполлона-11» в живых остался только Олдрин. Ему сейчас 91 год. Армстронг умер первым — в 2012 году, на 82-м году жизни.
- В апреле 2020 года NASA представило документальный мини-фильм об аварии на борту корабля «Аполлон-13», которая произошла 11 апреля 1970 года. В нем есть оцифрованные кадры с корабля.
- В декабре 2020 года на аукционе Christieʼs выставили на продажу коллекцию оригинальных редких фотографий NASA, которые делались с 1960-х по 1980-е года. Коллекция состоит из 2 400 фотографий, в том числе и первое космическое селфи.