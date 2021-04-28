В Украине стартовала вакцинация от коронавируса сотрудников прокуратуры. Одной из первых стала Венедиктова

В органах прокуратуры началась вакцинация от коронавируса.

Об этом сообщается на странице Офиса генпрокурора.

В первую очередь прививки получат около 500 сотрудников Офиса генпрокурора. Среди первых вакцинированных — глава ведомства Ирина Венедиктова. С мая прививки получат сотрудники областных и окружных прокуратур.

Прокуратура иммунизируется вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech. Вакцинация сотрудников прокуратуры проходит в рамках третьего этапа государственной кампании, целевой группой которого являются правоохранительные органы.