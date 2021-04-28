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В Украине стартовала вакцинация от коронавируса сотрудников прокуратуры. Одной из первых стала Венедиктова

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
В Украине стартовала вакцинация от коронавируса сотрудников прокуратуры. Одной из первых стала Венедиктова

Офис генерального прокурора

В органах прокуратуры началась вакцинация от коронавируса.

Об этом сообщается на странице Офиса генпрокурора.

В первую очередь прививки получат около 500 сотрудников Офиса генпрокурора. Среди первых вакцинированных — глава ведомства Ирина Венедиктова. С мая прививки получат сотрудники областных и окружных прокуратур.

Прокуратура иммунизируется вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech. Вакцинация сотрудников прокуратуры проходит в рамках третьего этапа государственной кампании, целевой группой которого являются правоохранительные органы.

  • 17 апреля в Украине началась вакцинация от коронавируса сотрудников Министерства внутренних дел (полицейские, нацгвардейцы, пограничники, спасатели). По плану прививки должны получить около 800 тысяч человек.