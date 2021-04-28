Развитие вооружения и наращивание кораблей. Для Военно-морских сил разработана первая в истории доктрина

В Украине впервые разработали доктрину Военно-морских сил ВСУ, которая определяет курс флота на борьбу с Россией для защиты национальных интересов на море.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Документ разработан на основе опыта стран НАТО и представляет собой совокупность положений об основах применения, назначения и роли ВМС. Он базируется на положениях законов Украины, стратегии нацбезопасности и военной безопасности, определяя перечень стратегических вызовов и угроз для страны, а также пути противодействия атакам на море.
В документе сфокусировано внимание на перспективных направлениях развития вооружения и военной техники ВМС.
Основные направления:
- наращивание корабельного состава и модернизация за счет строительства, закупок и международной помощи. Речь о ракетных катерах нового поколения, десантных кораблях различных классов, патрульных катерах и кораблях, а также о беспилотных подводных аппаратах;
- модернизация и ремонт боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, возрождение подводных и минно-тральных сил флота, а также строительство новых тральщиков и малых подводных лодок;
- создание Единой системы наблюдения за морской и подводной обстановкой, которая сможет давать информацию в реальном времени всем пользователям сектора, а также ее интеграция в Единую автоматизированную систему управления Вооруженных сил;
- оснащение береговых подразделений ракетными комплексами наземного базирования «Нептун» с противокорабельными ракетами Р-360, реактивными системами залпового огня «Верба» (калибра 122 мм) и самоходными артиллерийскими установками «Богдана» (калибра 155 мм);
- модернизация парка летательных аппаратов разработка нового отечественного патрульного самолета, закупка специализированных вертолетов и оснащение воинских частей ВМС разведывательными беспилотниками.
Доктрина будет применятся личным составом военного управления, частями ВМС, научно-педагогическими и научным работниками для подготовки специалистов в интересах флота.
«ВМС должны строиться с учетом современных и перспективных подходов к созданию и развитию военно-морской силы государства с использованием перспективных концепций и технологий. Они должны иметь в своем составе все необходимые компоненты родов сил и войск для создания группировок во всех районах», — отметили в Минобороны.
- В сентябре 2020 года Зеленский указом ввел в действие новую Стратегию национальной безопасности Украины. Ее будут использовать для разработки многих других оборонных стратегий. Основана она на трех принципах.
- В январе 2021 года Кабинет министров одобрил Стратегию военной безопасности Украины. Она заменяет Военную доктрину и закрепляет концепции обороны не только за счет Вооруженных сил, но и с привлечением всего сектора безопасности и гражданского общества.