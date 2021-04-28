Развитие вооружения и наращивание кораблей. Для Военно-морских сил разработана первая в истории доктрина

В Украине впервые разработали доктрину Военно-морских сил ВСУ, которая определяет курс флота на борьбу с Россией для защиты национальных интересов на море.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Документ разработан на основе опыта стран НАТО и представляет собой совокупность положений об основах применения, назначения и роли ВМС. Он базируется на положениях законов Украины, стратегии нацбезопасности и военной безопасности, определяя перечень стратегических вызовов и угроз для страны, а также пути противодействия атакам на море.

В документе сфокусировано внимание на перспективных направлениях развития вооружения и военной техники ВМС.

Основные направления:

наращивание корабельного состава и модернизация за счет строительства, закупок и международной помощи. Речь о ракетных катерах нового поколения, десантных кораблях различных классов, патрульных катерах и кораблях, а также о беспилотных подводных аппаратах;

модернизация и ремонт боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, возрождение подводных и минно-тральных сил флота, а также строительство новых тральщиков и малых подводных лодок;

создание Единой системы наблюдения за морской и подводной обстановкой, которая сможет давать информацию в реальном времени всем пользователям сектора, а также ее интеграция в Единую автоматизированную систему управления Вооруженных сил;

оснащение береговых подразделений ракетными комплексами наземного базирования «Нептун» с противокорабельными ракетами Р-360, реактивными системами залпового огня «Верба» (калибра 122 мм) и самоходными артиллерийскими установками «Богдана» (калибра 155 мм);

модернизация парка летательных аппаратов разработка нового отечественного патрульного самолета, закупка специализированных вертолетов и оснащение воинских частей ВМС разведывательными беспилотниками.

Доктрина будет применятся личным составом военного управления, частями ВМС, научно-педагогическими и научным работниками для подготовки специалистов в интересах флота.

«ВМС должны строиться с учетом современных и перспективных подходов к созданию и развитию военно-морской силы государства с использованием перспективных концепций и технологий. Они должны иметь в своем составе все необходимые компоненты родов сил и войск для создания группировок во всех районах», — отметили в Минобороны.