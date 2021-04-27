СБУ: Жителя Закарпатья заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за призывы к отделению региона. Он скрывается в России

Мукачевский городской суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы местного жителя за призывы к отделению Закарпатской области. Злоумышленника ранее объявили в международный розыск — он скрывается на территории России.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины. Он предлагал незаконное возобновление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы — «Республика Подкарпатская Русь», — сообщили в СБУ.

По данным следствия, мужчина искал помощи среди российских организаций. В начале 2014 года он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести «миротворческую операцию» для «...возобновления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь».

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство. «Среди обнародованной переписки экс-помощника президента РФ Владислава Суркова найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области», — сообщили в спецслужбе.

Летом 2014 года злоумышленник, находясь в России, разработал ряд «документов», в которых изложил планы подготовки силового захвата власти на Закарпатье. В частности, он планировал создание «временного правительства», блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Сообщников фигуранта в этом уголовном производстве уже привлекли к ответственности.