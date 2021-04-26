Нигерийские истребители по ошибке атаковали свои же войска. ВВС проверяют гибель 20 военных

Истребители Военно-воздушных сил Нигерии в воскресенье, 25 апреля, по ошибке обстреляли собственные войска в районе города Майнок (штате Борно).

Об этом сообщает издание Vanguard.

Истребители вызвали на подмогу для отражения атаки исламиских боевиков «Боко харам» на армейскую базу. Террористы атаковали ее на 15 грузовиках, переодевшись в форму правительственных войск. Однако из-за несогласованности или ошибки, самолеты ударили по подразделению, которое шло на помощь — погибли около 20 военных.

По данным СМИ, боевики сожгли базу.

Пресс-служба ВВС Нигерии заявила о проверке сообщения об ударе и начале расследования.