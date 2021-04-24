В России заявили о намерении выдать на Донбассе до конца 2021 года почти полмиллиона своих паспортов

Россия хочет до конца 2021 года вдвое увеличить количество жителей Донбасса, имеющих ее паспорта — до одного миллиона человек.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек. По прогнозам, которые сегодня существуют, и из тех заявлений, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами РФ», — заявил Водолацкий.