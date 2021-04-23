Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиаперелетов между странами. Соглашение было достигнуто во время телефонного разговора лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в канцелярии президента Египта и в пресс-службе Кремля.

В Каире отметили, что речь идет о полном восстановлении авиасообщения — в том числе, с аэропортами курортных городов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Пока точную дату возобновления полетов не называют.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в конце 2015 года после катастрофы над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета, выполнявшего чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека, среди них были и четверо украинцев. Позже власти Египта признали, что падение самолета произошло в результате теракта.

Через три года после трагедии — в 2018-м были возобновлены регулярные рейсы в Каир, но продолжал действовать запрет на полеты чартеров на курорты.