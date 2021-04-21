СБУ выявила хищение газа в «Донецкоблгазе». Убытки оценивают в 650 миллионов гривен

Служба безопасности Украины выявила хищение газа в «Донецкоблгазе». По предварительным данным, сумма ущерба может достигать 650 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Газ принадлежал «Оператору газотранспортной системы Украины», его разворовывали через искусственное создание производственно-технологических затрат. СБУ допускает, что газ также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Во время обысков у подозреваемых спецслужба обнаружила документы об объемах поставленного «Оператором газотранспортной системы Украины» природного газа, а также программное обеспечение с учетом газа в «Донецкоблгазе», куда незаконно вмешивались.