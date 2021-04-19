Активист Стерненко заявил, что полиция закрыла дело о втором покушении на него

Активист Сергей Стерненко заявил, что полиция закрыла уголовное производство по второму покушению на него, которое произошло 1 мая 2018 года в Одессе.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня я узнал, что полиция закрыла уголовное производство по второму нападению на меня. Это дело о том, как утром 1 мая 2018 года мне стреляли в затылок и я смог задержать нападавшего и передать его полиции», — написал он.

По его словам, полиция сразу же похитила из дела телефон исполнителя Абзала Баймукашева, а после передачи дела в Службу безопасности Украины было установлено, что к организации покушения причастен тогдашний консультант Главного управления Нацполиции УНП в области Руслан Форостяк.

«На его авто исполнитель с еще одним сообщником [Константином] Карбенюком должен был покинуть место преступления. За эти три года сообщника даже не допросили. А Форостяк перевелся работать в коммунальное предприятие к [мэру Одессы Геннадию] Труханову», — отметил Стерненко.

Он уточнил, что суд не продлил срок расследования, поскольку следователь «забыл» вовремя обратиться в суд за продлением сроков расследования и не смог пояснить, почему полиция не проводила никаких следственных действий. При этом Стерненко добавил, что узнал о закрытии дела, когда зашел в реестр судебных решений — оказалось, что суд не продлил срок еще 11 ноября 2020 года.