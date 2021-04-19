В «Борисполе» россиянин предложил пограничникам 75 тысяч рублей, чтобы попасть в Украину

В аэропорту «Борисполь» гражданин России предлагал пограничнику 75 тысяч рублей (более 27,5 тысячи гривен), чтобы его пропустили в Украину.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
34-летний россиянин, прилетевший рейсом из Минска, не смог подтвердить пограничникам контрольно-пропускного пункта цель своего пребывания в Украине.
Поэтому он решил предложить пограничнику взятку за беспрепятственное пересечение границы. Работник погранслужбы отказался. Служба уже сообщила полиции об инциденте.
- На границе с Беларусью Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения, которые будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года.