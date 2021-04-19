Reuters: В Ираке военную базу с американцами атаковали ракетами

В Ираке из реактивной системы залпового огня «Катюша» обстреляли военную базу возле Багдада, на которой раньше было небольшое подразделение ВВС США, а сейчас дислоцируются американские подрядчики.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, базу атаковали пять ракет, в результате чего ранения получили двое иракских военных.

В то же время, по данным агентства Shafaq News, мишенью стала воздушная база «Балад», где дислоцируются иракские Вооруженные силы и подрядчики из США, которые отвечают за поддержку истребителей F-16. Это одна из баз, откуда вышли силы Глобальной коалиции.

Как отмечается, эту базу уже атаковали 4 апреля, тогда к ней долетели две ракеты, которые упали на малонаселенную прилегающую территорию.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.