Reuters: В Ираке военную базу с американцами атаковали ракетами

В Ираке из реактивной системы залпового огня «Катюша» обстреляли военную базу возле Багдада, на которой раньше было небольшое подразделение ВВС США, а сейчас дислоцируются американские подрядчики.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, базу атаковали пять ракет, в результате чего ранения получили двое иракских военных.
В то же время, по данным агентства Shafaq News, мишенью стала воздушная база «Балад», где дислоцируются иракские Вооруженные силы и подрядчики из США, которые отвечают за поддержку истребителей F-16. Это одна из баз, откуда вышли силы Глобальной коалиции.
Как отмечается, эту базу уже атаковали 4 апреля, тогда к ней долетели две ракеты, которые упали на малонаселенную прилегающую территорию.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
- 3 января 2020 года американские силы атаковали военную базу возле международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тогдашний президент Дональд Трамп впоследствии назвал Сулеймани террористом. Иран пообещал масштабный ответ. 8 января и 12 марта 2020 года три американские базы в Ираке были атакованы — погибли три человека, 10 получили ранения.
- 16 ноября газета The New York Times писала, что Трамп пытался развязать войну с Ираном в последние недели своего президентства, но советники и генералы его отговорили.