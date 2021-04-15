Франция призвала своих граждан покинуть Пакистан из-за протестов против карикатур на пророка Мухаммеда

Франция призвала всех своих граждан в Пакистане временно покинуть страну на фоне антифранцузских протестов по всей стране из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает BBC.

Протесты вспыхнули еще несколько месяцев назад после того, как французский журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда. Правительство Франции выступило в защиту права журнала на публикацию, чем вызвало недовольство жителей Пакистана.

Протесты обострились на этой неделе после того, как правительство Пакистана арестовало Хадима Хуссейна Ризви, лидера политической партии «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP), которая потребовала высылки французского посла.

Арест Ризви и действия пакистанских властей вынудили тысячи сторонников партии выйти на улицы в знак протеста. Полиция использует против толпы резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Партия собирала огромные толпы демонстрантов, чтобы протестовать против богохульства. По пакистанским законам лицам, признанным виновными в оскорблении пророка Мухаммеда, грозит смертная казнь.

Полиция Пакистана объяснила задержание Ризви тем, что «власти выступают в защиту чести пророка», но требования TLP «изображают Пакистан как радикальную нацию во всем мире».

TLP временно отменила протесты в Пакистане в ноябре, заявив, что министры правительства согласились бойкотировать французские товары. В то же время в правительстве эту информацию опровергли.