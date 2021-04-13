В Киеве задержали двух врачей, которые требовали деньги за выдачу тела умершей от COVID-19

В Киеве задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из больниц за вымогательство при выдаче тела умершей от COVID-19.

Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры.

Задержанные систематически требовали от родственников умерших деньги за то, чтобы ускорить вскрытие тел, за хранение их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения предоставляются бесплатно.

Врачей задержали во время получения очередной взятки за подготовку и выдачу тела умершей от COVID-19 женщины в открытом гробу.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.