Из Дубая депортировали 11 украинок, задержанных за «обнаженную» фотосессию

Одиннадцать украинок, задержанных за «обнаженную» фотосессию в Дубае, депортировали в Украину.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Вчера вечером власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Еще одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления», — сказал агентству спикер МИД Олег Николенко.

Он указал, что всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ. «Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний», — подчеркнул Николенко.

Он напомнил, что, кроме депортации, им угрожали немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев. «Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания», — пояснил спикер МИД Украины.