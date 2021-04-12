«Обнаженная» фотосессия в Дубае: задержанных украинок должны депортировать ночью 12 апреля

Украинских девушек, которых задержали во время съемок видео голышом на балконе отеля в престижном районе Дубая, должны депортировать из Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник, 12 апреля.

Об этом в Facebook сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы одной девушки.

Одиннадцать девушек должны отправить в 23:25 рейсом компании SkyUp. Сейчас якобы идет подготовка к депортации, однако подробной информации Консульство не сообщает.

Кроме этого, одна из девушек сообщила адвокатам, что их содержат в плохих условиях — в закрытом помещении, где нет окон.

Напомним, что задержанным девушкам грозило до шести месяцев лишения свободы, а организатору съемки — до 1,5 года. Также они должны были заплатить штраф: девушки — по 5 тысяч дирхамов ($1 390), а организатор — 50 тысяч дирхамов ($14 тысяч). Их обвиняли в нарушении норм общественной морали.