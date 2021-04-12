Минцифры тестирует возможность для ФЛП подавать декларацию и платить налоги через «Дію»

Министерство цифровой трансформации запускает для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе уплату налогов и подачу декларации в приложении и на портале «Дія».

Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации новых услуг на портале и в мобильном приложении «Дія».

«На сегодняшний день сама декларация занимает несколько бумажных листов, много разных полей и занимает много времени для того, чтобы заполнить и отправить ее. И также никто предпринимателям не напоминает о том, что нужно это сделать. Мы совместно с налоговой нашли наиболее оптимальный подход, как это делать в несколько кликов, чтобы каждый предприниматель знал, что нужно платить налоги именно в это время», — сказал Федоров.

Он добавил, что в период уплаты налогов ФЛП будет получать уведомления, в котором будет сообщаться о сроках уплаты налогов. При этом, Федоров обещает, что нововведения позволят подать через «Дію» декларацию «в несколько кликов», это не потребует заполнения информации, которая уже есть в реестрах, и подписать декларацию можно будет электронной подписью.

Федоров также отметил, что эта услуга уже тестируется. Также он отметил, что возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.

Также министр анонсировал появление в «Дії» электронного акциза и электронной марки. Марка будет виртуальной, что позволит избежать ее подделок и вести учет оборота подакцизных товаров.