НАПК составило два протокола на «слугу» Куницкого. Он готовил депутатские обращения в «собственных интересах»

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило два протокола касательно нардепа от «Слуги народа» Александра Куницкого, обнаружив в его действиях административные правонарушения, связанные с коррупцией.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на ответ НАПК на запрос.

В НАПК после проверки обнаружили, что Куницкий рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, «которые составляли его частный интерес».

В агентстве уточнили, что протоколы составили по фактам передачи Куницким депутатских обращений в Государственное бюро расследований (ГБР) и компанию «ДТЭК Киевские электросети». В обращениях поднимали вопросы, которые «составляли его частный интерес».

В НАПК отметили, что своими действиями Куницкий нарушил ч. 2 ст. 172-7 Кодекса об административных нарушениях — совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 400 до 6 800 гривен и внесения в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

Журналисты проекта «Схемы» в июле 2020 года сообщали, что Куницкий использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами.

Как установили журналисты, он как депутат помогал продвигать интересы «Автоентерпрайз» — харьковской группы компаний, занимающийся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.