НАПК составило два протокола на «слугу» Куницкого. Он готовил депутатские обращения в «собственных интересах»

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило два протокола касательно нардепа от «Слуги народа» Александра Куницкого, обнаружив в его действиях административные правонарушения, связанные с коррупцией.
Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на ответ НАПК на запрос.
В НАПК после проверки обнаружили, что Куницкий рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, «которые составляли его частный интерес».
В агентстве уточнили, что протоколы составили по фактам передачи Куницким депутатских обращений в Государственное бюро расследований (ГБР) и компанию «ДТЭК Киевские электросети». В обращениях поднимали вопросы, которые «составляли его частный интерес».
В НАПК отметили, что своими действиями Куницкий нарушил ч. 2 ст. 172-7 Кодекса об административных нарушениях — совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 400 до 6 800 гривен и внесения в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение.
Журналисты проекта «Схемы» в июле 2020 года сообщали, что Куницкий использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами.
Как установили журналисты, он как депутат помогал продвигать интересы «Автоентерпрайз» — харьковской группы компаний, занимающийся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.
«Схемы» узнали, что в официальном депутатском обращении на имя директора ГБР в сентябре 2019 года Куницкий жаловался на действия следователей Государственной фискальной службы, которые расследуют уклонения от уплаты налогов группой компаний «Автоентерпрайз» и помощником нардепа Дмитрием Никоновым.
Уже на следующий день после подачи обращения ГБР открыло уголовное производство против налоговиков, которые заподозрили «Автоентерпрайз» в финансовых махинациях по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности.
Другое официальное депутатское обращение, которое, по заключению НАПК, Куницкий отправлял, находясь в условиях реального конфликта интересов, было адресовано «ДТЭК Киевские электросети». Это компания, которая отвечает за все электросети и подключение к ним в столице. В нем Куницкий интересовался возможностью установки електрозарядной станции возле дома на Печерске в Киеве, где он арендовал квартиру.
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