В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа. Она выше памятника в Рио

В Бразилии в городе Энкантадо, который расположен на юге страны, строят новую статую Иисуса Христа. Она будет выше знаменитой статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро — 43 метра против 38.
Об этом сообщает ВВС.
Статуя Христа-Защитника станет третьим в мире по высоте памятником Иисусу. Рабочие уже завершили монтаж рук и головы. Сейчас в основании каркаса строят шахту для лифта и смотровую площадку. Закончить строительство планируют к концу 2021 года.
Идея возведения новой достопримечательности принадлежит местному политику Адроальдо Конзатти, который умер в марте из-за коронавируса. Проект обошелся в $350 тысяч. Деньги на него собрали за счет пожертвований частных лиц и компаний.
- В конце марта в Британии университет установил экоактивистке Грете Тунберг памятник за $33 тысячи. Студенты назвали это расточительством.
- До этого в Испании снесли последний памятник диктатору Франсиско Франко. Против сноса выступали только представители правой партии Vox.