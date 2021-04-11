В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа. Она выше памятника в Рио

В Бразилии в городе Энкантадо, который расположен на юге страны, строят новую статую Иисуса Христа. Она будет выше знаменитой статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро — 43 метра против 38.

Об этом сообщает ВВС.

Статуя Христа-Защитника станет третьим в мире по высоте памятником Иисусу. Рабочие уже завершили монтаж рук и головы. Сейчас в основании каркаса строят шахту для лифта и смотровую площадку. Закончить строительство планируют к концу 2021 года.

Идея возведения новой достопримечательности принадлежит местному политику Адроальдо Конзатти, который умер в марте из-за коронавируса. Проект обошелся в $350 тысяч. Деньги на него собрали за счет пожертвований частных лиц и компаний.