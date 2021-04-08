Facebook не будет уведомлять жертв недавней утечки данных пользователей соцсети. В США уже создали сайт для проверки

Компания Facebook не будет уведомлять пользователей, которые стали жертвами недавней утечки данных из соцсети. В сеть попала информация о 533 миллионах пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

В Facebook не уверены, что располагают полной информацией о том, кого из пользователей нужно уведомить. При этом в соцсети уверяют, что ликвидировали уязвимость, из-за которой произошла утечка.

По сообщению Facebook, ставшая общедоступной информация не содержала финансовых данных, информации о здоровье или паролей. Однако, как подчеркивает издание, анализ этих данных может предоставить злоумышленникам ценную информацию для взлома или других злоупотреблений.

При этом в США уже создали сайт, который позволяет проверить, чьи данные были украдены. Как пишет CNN, для этого на сайте haveibeenpwned.com можно ввести адрес электронной почты. Стоит отметить, что этот ресурс содержит информацию только о двух с половиной миллионах адресов.