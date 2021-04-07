Зеленский уволил представителя Украины при ЕС Точицкого и еще шесть послов

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей семи посольств, включая главу Представительства Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы от 6 апреля, обнародованные на сайте главы государства.

Кроме Точицкого, также уволили посла в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, а также послов в Ираке, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии — Виктора Недопаса, Андрея Бешту, Юрия Полуреза и Вадима Вахрушева соответственно.

В то же время, вместе с увольнением было назначено нового посла — главу Постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. На этом посту Юрия Клименко заменила Евгения Филипенко.