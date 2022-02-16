104 года назад Кубанская Народная Республика объявила о независимости от России и несколько раз пыталась объединиться с Украиной. В итоге всех захватили большевики — история в архивных фото

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loc.gov / «Бабель»

В 1917 году Кубанская Народная Республика стала одним из государственных образований, которые появились после развала Российской империи. В ее руководстве было немало потомков запорожских казаков, которых переселили сюда в конце XVIII века. Республика просуществовала до весны 1920 года и за это время несколько раз пыталась объединиться с Украиной. Кубанские казаки вели переговоры с тремя украинскими властями — Центральной Радой, правительством гетмана Павла Скоропадского и с Директорией УНР. Но объединиться так и не получилось, а обе республики, и украинская, и кубанская, в итоге рухнули под натиском большевиков. «Бабель» вспоминает историю Кубанской Республики и ее попыток объединиться с Украиной в архивных фото.

К началу ХХ века Кубань сохраняла тесные исторические и культурные связи с Украиной. Тут все просто. В конце XVIII века на Кубань переселили казаков Черноморского войска, которое сформировали из остатков Запорожской Сечи. А в ХІХ веке здесь появились переселенцы-крестьяне с Надднепрянщины, Слобожанщины, Черниговщины и других украинских регионов.

В середине 1910-х годов на Кубани проживало около 1,4 миллиона казаков, около 1,6 миллиона крестьян, остальную часть населения составляли представители кавказских народностей. Из казаков и крестьян более половины были украинцами. Во второй половине ХІХ века на Кубани начался подъем украинского национального движения, которое боролось за свои культурные и политические права.

После Февральской революции 1917 года, которая закончилась ликвидацией монархии, в разных регионах бывшей Российской империи начался подъем национальных движений. На Кубани все происходило примерно по украинскому сценарию. В марте 1917 года в Киеве создали Украинскую Центральную Раду, а в апреле–мае на казацком собрании кубанцы создали свой представительский орган — Казацкую Военную Раду.

В сентябре Военная Рада на своей 2-й сессии пополнилась депутатами от кавказских народностей и представителей неказацкого населения. На этой сессии Военная Рада переименовала Кубанскую область в Кубанский край со столицей в Екатеринодаре и приняла Конституцию, согласно которой создавались Краевое правительство Кубанского края и парламент — Кубанская Законодательная Рада. Парламент выбирал правительство и атамана, который был главнокомандующим военными силами Кубани, а еще имел право вето на законы, которые принимал парламент.

Члены Государственной Думы от кубанских казаков, 1907 год. Среди них несколько будущих политиков Кубанской Народной Республики: Федор Щербина (3-й ряд сверху, 5-й слева) и Кондрат Бардиж (3-й ряд сверху, 6-й слева). loc.gov / «Бабель»

Наиболее влиятельными политическими силами Законодательной Рады стали две казацкие фракции: проукраинские «черноморцы» и пророссийские «линейцы». Но борьба между ними не выходила за рамки парламентской, в ходе дискуссий им удавалось найти компромисс, и все решения признавались обеими фракциями. В какой-то мере они даже уравновешивали друг друга. К примеру, первым атаманом выбрали «линейца» Александра Филимонова, а главой парламента стал «черноморец» Николай Рябовол.

Именно Рябовол вместе с другими влиятельными кубанскими политиками-«черноморцами» выступал за суверенитет Кубани и налаживание связей с Украиной. По его инициативе на заседание Военной Рады 24 сентября 1917 года пригласили представителей Центральной Рады, которых приветствовали на украинском языке такими словами: «Дорогие гости! Мачеха-судьба оторвала наших дедов-запорожцев от материнского лона и забросила их на Кубань. Более ста лет жили здесь сиротами по степям, по плавням, по горам без материнского присмотра… Но прошло лихое время… Пришла воля, и мы ожили. Ожили и, как верные дети своей Матери, идем по тому пути, который указала она, идем туда, где уже сверкает любовь между людьми, где ждет и нас свободный союз свободных народов».

Парад казачьих войск в Екатеринодаре, начало 1920 года. loc.gov / «Бабель»

Как и Центральная Рада, кубанский парламент сначала объявил о создании Кубанской Народной республики (КНР) в составе Российского федеративного государства. Потом, в октябре 1917 года большевики устроили переворот и фактически развязали гражданскую войну. Стало понятно, что никакой федерации не будет. Поэтому в начале 1918 года, вслед за УНР, Кубанская Народная Республика объявила о независимости.

За время существования КНР в 1917—1920 годах было минимум три попытки объединиться с Украиной либо на правах автономии, либо в формате федерации. Первую попытку кубанский парламент предпринял через несколько дней после объявления о независимости от России 16 февраля 1918 года.

Если фракции «черноморцев» удалось склонить на свою сторону парламент, то с крестьянским населением дела обстояли гораздо хуже. Казачество еще с царских времен имело определенные льготы и выгоды. Одним из главных было право на покупку земли. Крестьяне же могли только арендовать ее у казаков. Из-за этого у сословий сформировалась неприязнь друг к другу, а браки между ними были большой редкостью и как правило не одобрялись в обществе.

Быт кубанских казаков, 1880-е годы. loc.gov / «Бабель»

Именно на этой «классовой вражде» и сыграли большевики. Кубанскому крестьянству пообещали землю, поэтому среди добровольцев большевистской армии на Кубани было много и крестьян-украинцев. В конце февраля 1918 года правительству КНР пришлось покинуть Екатеринодар под натиском большевиков.

На помощь УНР рассчитывать не приходилось, в январе 1918-го Центральная Рада сама была вынуждена эвакуироваться из захваченного большевиками Киева. А кубанцам пришлось пойти на союз с белогвардейской Добровольческой армией, во главе которой стояли российские офицеры-монархисты. К лету 1918 года совместными усилиями они выбили большевиков с Кубани.

В это время правительство КНР предприняло новую попытку объединиться уже с Украинской Державой гетмана Павла Скоропадского, который пришел к власти при поддержке немецких войск и распустил Центральную Раду. В Киев прибыла кубанская делегация во главе с Рябоволом. Они договорились об объединении на федеративных началах, но главное — разработали план военного десанта на Кубань.

Гетман Павел Скоропадский со своими офицерами, 1918 год. loc.gov / «Бабель»

Но операцию так и не удалось провести, отчасти из-за нерешительности Скоропадского, но главным образом из-за противодействия белогвардейцев во главе с Антоном Деникиным. Он, конечно же, был против объединения Кубани с Украиной. Но поначалу открыто в деятельность правительства КНР не вмешивался, ведь кубанские дивизии составляли основу Добровольческой армии. Белогвардейцы старались внести раскол в кубанский парламент и усилить позиции пророссийской фракции «линейцев».

Но украинско-кубанские отношения продолжались. В конце 1918 года после антигетманского восстания к власти пришла Директория УНР. В декабре 1918 — январе 1919 года делегации УНР и КНР отправились на Парижскую мирную конференцию, где решалось политическое устройство мира по итогам Первой мировой войны. Признания украинского государства там добиться не удалось.

Карта территорий, на которые претендовала Украинская Народная Республика на Парижской мирной конференции по итогам Первой мировой войны, 1919—1920 годы. loc.gov / «Бабель»

В течение лета–осени конфликт между кубанскими республиканцами и белыми монархистами усилился. Деникин не смог утвердить своих ставленников в правительстве КНР, поэтому перешел от политики к силе. По его приказу убили Рябовола и еще нескольких влиятельных «черноморцев», в Екатеринодаре разгромили украинское посольство. После этого кубанские казаки стали массово дезертировать из Добровольческой армии. В итоге победоносный поход на Москву провалился, а большевистская Красная армия перешла в наступление на южном направлении и 17 марта 1920 года снова захватила Екатеринодар.

Антон Деникин в день отставки с поста главнокомандующего белогвардейской армией, 4 апреля 1920 года. loc.gov / «Бабель»

Весной 1920 года под натиском большевиков отступили и войска Директории. Правительства УНР и КНР вынуждены были отправиться в эмиграцию. В этот период была последняя попытка заключить хоть какой-то союз. В августе 1920 года представители обоих правительств подписали в Варшаве договор о взаимной поддержке. Но в силу тогдашних политических обстоятельств это было еще более символичным, чем две предыдущие попытки.

Кубанские казаки в составе белогвардейской армии, октябрь 1919 года. loc.gov / «Бабель»

В это время на Кубани большевики развернули масштабный террор против казацкого сословия, которое объявили «классовым врагом» и массово депортировали из региона целыми семьями. В начале 1930-х Кубань, как и Украина, пострадала от принудительной коллективизации, которая переросла в Голодомор. В некоторых кубанских станицах от голода умерло до 80 процентов населения. А на их место советское правительство завезло крестьян из центральных регионов России. Но несмотря на все это украинские культурные традиции сохраняются на Кубани до сих пор.

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