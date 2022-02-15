Украина ссылается на Венский документ и требует от России рассказать все о своих военных учениях. Что это за документ? Это остановит российскую агрессию? Объясняем коротко

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С конца октября Россия под предлогом различных учений, в том числе на территории Беларуси, собрала вокруг украинских границ рекордное количество войск — около 140 тысяч. Теперь под видом морских учений она собрала в Черном море около 30 боевых кораблей различного класса из разных своих флотов. В том числе 12 больших десантных кораблей, способных высадить на берег до двух бригад морских пехотинцев и до 100 единиц техники, а также перекрыла большую площадь Черного моря ― подробно об этом тут. Украина, ссылаясь на Венский документ, который в 2011 году подписали 56 стран ОБСЕ, запустила механизм. России дали двое суток, чтобы ответить, что это за учения, когда они закончатся и сколько военных принимает в них участие. Срок истек в понедельник, 14 марта. Теперь по просьбе Украины состоится заседание всех стран — участниц Венского документа. Корреспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко вместе с бывшим главой политической подгруппы в Минских переговорах Романом Безсмертным объясняет, что такое Венский документ и поможет ли это остановить российскую агрессию.

Что такое Венский документ?

Это международное соглашение, которое в 2011 году подписали страны — участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель Венского документа — повысить прозрачность и доверие между странами — участницами ОБСЕ в военной сфере. По условиям документа, в конце каждого года страны обмениваются информацией о вооружении, численности личного состава, танков, вертолетов и другой боевой техники. Они сообщают о передвижениях войск, развертывании системы вооружения и техники, а также о новых военных разработках.

Если какая-то из стран ОБСЕ чувствует опасность из-за действий другой страны, например, в связи с военными учениями, она может активировать механизм Венского документа и запросить полную информацию об учениях. Украина так и сделала. В пятницу, 11 февраля, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина обратилась к России и попросила детально объяснить, что за учения проходят возле украинских границ и во временно оккупированном Крыму. У России было 48 часов, чтобы ответить.

Россия ничего не объяснила. Через несколько часов после истечения срока РФ направила письмо. Как сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко, в письме не было необходимой информации. «Россия обозначила это сообщение как такое, которое не имеет отношения к процедуре Венского документа», — добавил Николенко. Поскольку Россия не дала ответ, Украина запустила следующий этап и попросила провести заседание всех стран — участниц Венского документа. Оно назначено на вторник, 15 февраля.

Что будет дальше?

Заседание начнется с выступления представителя Украины, он объяснит, почему действия России вызвали обеспокоенность.

От России ожидают, что она предоставит полную информацию об учениях: точные районы их проведения, даты окончаний, наименование и количество воинских формирований, типы вооружения и военной техники. Но, вероятно, представитель России либо не явится на заседание совсем, либо будет повторять уже привычные всем тезисы о том, что никакой угрозы для Украины нет.

В этом случае начнется следующий этап — заседание директивных органов ОБСЕ — Постоянного совета и Форума сотрудничества в сфере безопасности. В МИДе уже заявили, что Дмитрий Кулеба готов инициировать его в пятницу, 18 февраля. На нем страны-участницы дадут ряд рекомендаций, чтобы стабилизировать ситуацию. Перечень таких рекомендаций в ОБСЕ выработали еще в 1993 году. Многие из них зависят от желания страны-нарушителя, например, допустить наблюдателей на учения.

Такое уже было раньше?

С начала российской агрессии таких прецедентов было несколько. Например, в апреле 2021 года, когда Россия впервые собрала около украинских границ рекордное количество войск, Украина запустила тот же механизм. Россия тогда отказалась предоставить информацию, а на заседание, созванное по инициативе Украины, не явилась. После этого по запросу Украины прошло специальное совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества в сфере безопасности. Страны-участницы «выразили обеспокоенность военной деятельностью России у границы с Украиной», призвали Москву к деэскалации и дали ряд рекомендаций. Среди прочего, России порекомендовали провести брифинг и подробно описать свои действия. Россия так и не выполнила эти рекомендации.

За день до того, как Дмитрий Кулеба инициировал механизм Венского документа, Литва, Латвия и Эстония также воспользовались этой возможностью и запросили у Беларуси ответ об учениях, которые она проводит совместно с Россией. Балтийские страны потребовали раскрыть численность войск и военной техники, которые задействованы в российско-беларусских учениях «Союзная решимость — 2022». Беларусь не дала ответа, а потому Литва, Латвия и Эстония инициировали заседание стран — участниц ОБСЕ. Оно прошло в понедельник, 14 февраля. Как сообщила посол Латвии в ОБСЕ Катрина Кактина, представитель Беларуси принял участие в заседании, но не предоставил никаких деталей относительно учений. Потому балтийские страны будут инициировать третий этап для выработки рекомендаций.

То есть это не сможет остановить российскую агрессию?

Роман Безсмертный считает, что механизм позволит, например, обратиться в международные суды. Россия, перекрыв часть Черного моря, оставила для прохода коммерческих судов в три крупнейших украинских порта лишь узкий коридор. Не каждое крупное судно может через него пройти, а значит бизнес понесет убытки. Это повод обратиться в Международный трибунал по морскому праву, чтобы привлечь Россию к ответственности. И как раз решения и рекомендация стран — членов НАТО в связи с учениями будут весомым аргументом в пользу Украины.

«Экономические вопросы в международных судах рассматриваются с учетом политических. Важно, чтобы было решение ОБСЕ, чтобы в суде могли видеть, что Россия нарушает нормы международного права», — говорит Безсмертный. Он отмечает, что это будет не быстрый процесс, к примеру, суд до сих пор рассматривает инцидент в Черном море, когда РФ в ноябре 2018 года захватила украинские военные корабли в районе Керченского пролива.

Если суд примет решение в пользу Украины, а Россия его не выполнит, тогда трибунал может вынести решение об аресте судов и другого имущества России.

Также решение Постоянного совета и Форума сотрудничества в сфере безопасности о том, что Россия нарушает нормы международного права, может стать основанием для дальнейших санкций против РФ.

Дипломатия — это долго и сложно, а донат «Бабелю» оформить очень легко.