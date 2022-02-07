Министр образования Сергей Шкарлет не признал выборы президента Могилянки. Уже пятые за два года! Студенты вышли на акцию протеста. Кажется, это сработало. Теперь студенты требуют отставки министра

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Двадцать седьмого января в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» избирали президента. Это была пятая попытка за два года: предыдущие четыре закончились неудачей из-за нехватки голосов. Продолжительные выборы руководителя привели к кризису в университете, который когда-то был новатором в образовании, а теперь пытается найти себя в конкуренции с успешными частными вузами. Во время голосования неизвестные в масках украли один из боксов с бюллетенями. Через 50 минут его нашли ― с целыми пломбами. Избирательная комиссия учла бюллетени из него и единогласно признала победу за Сергеем Квитом, бывшим министром образования и науки. Конкурентка Александра Гуменная с итогом выборов согласилась, однако впоследствии результат выборов не признало Министерство образования и науки. В вузе уверяют, что министерство нарушило закон «О высшем образовании» и вмешалось не в свои дела. В результате огласки правительство оставило за Могилянкой право самой определять судьбу выборов руководителя, а студенты объявили забастовку с требованием отставки руководителя МОН Сергея Шкарлета. Журналист «Бабеля» Антон Семиженко побывал на студенческом митинге, пообщался с участниками конфликта, посмотрел многочасовые дебаты кандидатов в президенты НаУКМА ― и рассказывает, как избирательный марафон привел к кризису в вузе.

1

В четверг, 3 февраля, в 23:16 в Telegram-канале, посвященном выборам президента Киево-Могилянской академии, появилось фото нескольких плакатов. С лозунгами «КМАрафон по отставке Шкарлета», «На*** мне работающая против меня система», «Отец наш Бандера, Украина – мать, мы за Могилянку будем бастовать!» активисты из числа студентов и работников вуза готовились к митингу под стенами Кабмина. Митинг был назначен на 9 утра пятницы, его причина — отказ Министерства образования и науки признать результаты выборов президента университета.

В МОН отказ объяснили инцидентом во время голосования. Тогда неизвестные похитили один из двух избирательных боксов, в другой налили зеленки. Кто это сделал, неизвестно. Однако через 50 минут после инцидента украденный ящик был найден, пломбы на нем были невредимы, а количество бюллетеней совпало с зарегистрированным. Избирательная комиссия единогласно признала выборы действительными — победил Сергей Квит, уже возглавлявший вуз в 2007—2014 годах. Кандидатка Александра Гуменная поздравила его с победой.

Реакция от МОН поступила лишь спустя несколько дней: министерство назначило новые выборы. При этом по закону «О высшем образовании», если в университете признают результат выборов, государство не имеет права вмешиваться. Это посягательство на автономию возмутило студентов больше всего, уверяют собеседники «Бабеля» среди активистов.

Через пять минут после упомянутой публикации в Telegram-канале на сайте МОН появилось сообщение об отмене приказа о новых выборах. Это планов протестующих не изменило: в пятницу они вышли под здание Кабмина. Впрочем, скорее всего, сообщение МОН наконец-то закончило эпопею с выбором нового руководителя вуза. Определиться с новым президентом в Киево-Могилянской академии пытаются уже два года, эти выборы были пятыми.

2

Сначала избрать руководителя вуза мешала пандемия коронавируса. Согласно действовавшим тогда государственным требованиям кандидат считается победителем, если за него проголосовали более 50% от всех, кто имеет право голоса. Из-за коронавируса многие преподаватели и студенты в день голосования в вуз не приезжали: обучение в Могилянке с начала пандемии в основном дистанционное. А процедура голосования онлайн или почтой не предусмотрена, так что показателя в 50% + 1 голос ни одному из кандидатов достичь не удалось. Этим завершились первые две кампании.

В 2021 году МОН учел новые условия: теперь кандидат побеждает, если во втором туре набирает более половины голосов пришедших на участок. И здесь проявилась другая проблема — люди, которые голосуют против всех. Их было то 50, то 25 — ощутимая часть, когда всего голосов около 500. «В результате один кандидат получал, например, 47% голосов, другой — 48%. Победителя нет — снова идем на выборы», — говорит преподаватель факультета юридических наук Сергей Петухов.

Каждые выборы в вузе проходили демократически: их активно освещали университетские медиа, кандидаты представляли программы и проводили многочасовые дебаты, давали длинные интервью студентам. Появился даже сайт «Могилянская мечта», где пытались определить, в каком направлении развиваться университету. В сообществе без цензуры обсуждали все проблемы. И это не способствовало его единству.

3

Университет «Киево-Могилянская академия» возник 19 сентября 1991 с нуля: базой для него не стал ни один советский вуз. Могилянка считает себя правопреемницей одноименного старейшего украинского вуза, активного с 1615 по 1817 годы. Один из предметов, который студенты изучают сразу после поступления — история Киево-Могилянской академии, среди университетских традиций — ежегодная мойка памятника Григорию Сковороде, философу, который учился в академии в 1734—1780 годах.

Инициатором возрождения заведения и его первым президентом стал филолог Вячеслав Брюховецкий. До 1991-го он жил и преподавал в Соединенных Штатах, поэтому вуз был создан по лекалам североамериканских университетов. Уже в 1990-х многие предметы преподавали на английском языке, в вуз приезжали иностранные преподаватели. Учебный год делился не на семестры, а на триместры, часть предметов студенты могли выбирать самостоятельно — например, студент кафедры физики мог прослушать пакет дисциплин по экономике и получить сертификат об этом. Вуз декларировал нулевую толерантность к коррупции, а поступление проходило путем не экзаменов, а тестирования, результаты которого в день сдачи проверял компьютер.

Возрождение Могилянки стало одним из ключевых образовательных проектов начала 1990-х, тогдашние власти активно выделяли на него деньги. Вуз подчинялся не профильному министерству, а непосредственно Кабмину, что давало ему больше автономии. Все это быстро вывело университет в лидеры украинского образования. Несмотря на то, что количество студентов Могилянки относительно небольшое — от 3 до 5 тысяч — выпускники вуза занимали или занимают много влиятельных должностей в бизнесе и власти, десятки людей стали известными в сфере культуры. В парламенте текущего созыва выпускники НаУКМА есть, в частности, во фракциях «Голос» и «Слуга народа».

В 2020-х стандарты Могилянки перестали быть уникальными. На дебатах кандидаты на пост президента НаУКМА нередко упоминают частные Украинский католический университет и Киевскую школу экономики как пример более динамично развивающихся качественных вузов, переманивающих потенциальных студентов. В государственных университетах стандарты тоже постепенно повышаются.

Также если когда-то академия была центром украиноязычного общения в преимущественно русскоязычном Киеве, то сейчас украинского языка в других вузах стало больше, а в НаУКМА, как признают кандидаты, меньше. Еще постепенно отходит поколение, возрождавшее вуз с Вячеславом Брюховецким. В новых условиях заведение ищет себя. «Мы никогда не боялись быть лидером, предлагать что-то новое. Надо это возвращать», ― сказала кандидатка в президенты заведения на одних из предыдущих выборов Татьяна Ярошенко. Кандидат на текущих выборах Сергей Квит продолжает ее мысль: «Важно определить, какую роль мы играем в обществе, в стране. Сначала хотя бы между собой».

Длительное отсутствие лидера и пандемия усложнили эту задачу.

«На каждом факультете сейчас хватает качественных специалистов на всех уровнях, текущая работа проходит нормально, — успокаивает Сергей Петухов. — Вуз провел одну из наиболее успешных вступительных кампаний, у нас хватает желающих поступить и на информатику, и на правоведение, и на экономику». Однако принимать стратегические решения и задавать общий тон работы в университете сейчас некому.

Пандемия ощутимо повлияла на сообщество вуза: есть студенты, которые начали учиться в Могилянке в 2020-м, но еще ни разу не были в университетских аудиториях. Все обучение для них проходит онлайн. И если раньше для первокурсников в НаУКМА использовали сленговое слово «фреши», первокурсники наборов 2020 и 2021-го — «киберфреши».

4

На последних выборах кандидатов было двое — Сергей Квит и Александра Гуменная, декан факультета экономических наук и исполняющая обязанности президента университета. Для Гуменной эти выборы были уже четвертыми за два года.

Команды конкурентов конфликтовали: на дебаты перед первым туром Гуменная не пришла, в начале вторых дебатов требовала от двух членов команды Квита ― политолога и преподавателя университета Алексея Гараня и Сергея Петухова, которого Квит обещает в случае своей победы назначить одним из вице-президентов — извиниться за публичные оскорбления. Гарань отрицает, что такие оскорбления были. Петухов отвечает, что вопросы вызвали, в частности, инициированные Гуменной изменения состава ученого совета университета, одного из руководящих органов вуза.

Формальным поводом для МОН не признавать выборы стало якобы заявление Гуменной о похищении бокса для голосования. То, что она подписала протокол о признании выборов действительными, не учитывается. По словам кандидатки, она направила заявление в министерство из-за стресса и теперь отзывает его. Общаться с «Бабелем» Гуменная отказалась, сославшись на плохое самочувствие. Отказались от комментариев и в МОН: помощница Сергея Шкарлета заявила, что позиция министерства отражена в публикации на сайте и заявлении министра государственному информагентству Укринформ. Там речь идет о том, что выборы должны состояться безо всякого сомнения в их честности.

Версий, почему бокс для голосования похитили и почему его получилось так быстро найти, вовлеченные в выборы стороны не озвучивают. Как и то, кто может быть заинтересован в срыве выборов и дальнейшей стагнации университета. Неофициально представители вуза говорят о конфликте между министерством и заведением: многие работники НаУКМА выступили против назначения Сергея Шкарлета министром из-за подозрений последнего в плагиате. Также инцидент, по подозрению собеседников «Бабеля» из числа университетских сотрудников, может касаться личной неприязни между Шкарлетом и Квитом. Последний сейчас возглавляет Национальное агентство по вопросам обеспечения качества высшего образования, которое в 2020-м выявило факты плагиата в научных работах министра. В ответ Шкарлет подал на НАОКВО в суд, дело еще рассматривается.

Решение МОН отменить выборы привело к неожиданному результату: сообщество университета сплотилось. Шаг министерства, как решили в вузе, посягает на автономию вуза.

5

«Шкарлет — черт! Шкарлет — черт!» — выкрикивала толпа перед Кабмином утром в пятницу, 4 февраля. У нескольких сотен человек в основном студенческого возраста — плакаты из картона, часто из коробок «Новой почты» или разных пиццерий. Большинство надписей — фломастерами от руки: «Дайте планету без Шкарлета», «Шкарлета Могила исправит», «НаУКМА не твоя — вот и бесишься».

Одним из спикеров митинга был выпускник Могилянки, народный депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин. «Оранжевая революция началась с Могилянки: первая палатка протестующих стояла у памятника Сковороде. Могилянские активисты стояли у истоков Революции достоинства. И сейчас мы тоже сможем добиться своего, если будем сплоченными. И никакие шкарлеты, никакие табачники ничего поделать не смогут. Поэтому помним и скандируем: «Вместе ― сила!» ― говорил он.

Вскоре нескольких активистов пригласили в Кабмин. С ними встретился премьер-министр Денис Шмыгаль. Он не ответил конкретно, готов ли уволить Шкарлета, однако заверил, что находится «на стороне студентов». МОН на судьбу выборов, как заверил премьер, уже влиять не будет: принять решение о новом руководителе вуза должна университетская комиссия во главе с первым президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

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