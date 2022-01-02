Ватный якут, картонный Дед Мороз, кролик на прищепке, пропаганда космоса и кукурузы. История советских елочных игрушек и украшений (очень много фото!)
- Авторы:
- Сергей Пивоваров, Евгений Спирин
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ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
Большую часть ХХ столетия Украина входила в состав СССР. Поначалу советская власть высмеивала и даже запрещала наряжать елку на Новый год. Но в середине 1930-х большевики поняли, что не могут победить эту традицию, поэтому решили подчинить ее идеологии. Елки стали украшать «кремлевскими» звездами и игрушками с советской символикой. Дед Мороз вытеснял святого Николая. В игрушках пропагандировали достижения — освоение Севера, космоса, кукурузную кампанию. Позже появились персонажи сказок, животные, сосульки, шишки и стеклянные шары разных форм, размеров и цветов. «Бабель» вспоминает историю советских новогодних игрушек, от картонных и ватных до стеклянных и пластмассовых, и публикует много снимков из Центрального кинофотофоноархива имени Пшеничного и семейного архива нашего литредактора Веры Солнцевой.
Окончательно утвердившись у власти в начале 1920-х, большевики продолжили масштабную борьбу с «буржуазными и религиозными пережитками прошлого». В этот список попало Рождество и Новый год вместе с елкой.
Пропаганда высмеивала традицию наряжать елку, рабочих и крестьян сгоняли на митинги против рождественских и новогодних гуляний. А потом и вовсе запретили продажу елок перед Новым годом, а новогодние и рождественские праздники сделали рабочими днями. Но победить традицию оказалось не так просто. Новогодние елки продолжали устанавливать в домах нелегально, а многие елочные игрушки и украшения делали своими руками.
К середине 1930-х стало понятно, что людям нужен новогодний праздник. Тогда в партийной верхушке решили действовать по принципу «если не можешь победить, то возглавь». И за три дня до конца 1935 года в газете «Правда» вышла небольшая заметка второго секретаря ЦК КПУ и первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева с заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!»
Так запрет на новогоднюю елку был окончательно снят. Люди стали массово скупать вату, фольгу, ленты, клей, нитки — все это шло на елочные украшения. Ведь фабричное производство елочных игрушек только начали запускать. Поэтому в качестве украшений иногда использовали детские куклы, плюшевые игрушки, коробки из-под конфет.
В 1930-х стеклянные шары выпускались небольшими партиями и стоили очень дорого. Поэтому в ходу были игрушки, сделанные из картона, папье-маше и бумаги. Доступными были гирлянды из цветных бумажных флажков с отпечатанными на них рисунками.
В конце 1930-х особенно распространенными стали игрушки из прессованной ваты. Специальные каркасы придавали игрушке заданную форму, которую затем раскрашивали и покрывали крахмальным клейстером. Такие игрушки промышленность выпускала вплоть до середины 1950-х.
В 1937 году Наркомпрос выпустил пособие с рекомендациями по украшению новогодней елки: как сделать самодельные игрушки, какого размера и на какие ветки вешать украшения, как соблюдать технику противопожарной безопасности при пользовании новогодними свечами.
Изначально Новый год и елочные украшения были тесно связаны с Рождеством. В СССР новогодние игрушки стали рупором пропаганды. Так Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную «кремлевскую», вместо ангелов — картонные и ватные пионеры и красноармейцы. В игрушках отражались достижения Советского Союза. Например, покорение Севера изображали фигурки полярников, оленеводов и белых медведей, а достижения в воздухоплавании — парашюты, дирижабли, самолеты. В 1940-х стали появляться елочные игрушки, которые изображали предметы быта — чайники, самовары, лампы и так далее.
В 1937 году в Москве даже выпустили небольшую серию елочных игрушек с портретами Ленина, Сталина и других членов советской верхушки. Но от идеи «вешать» вождей на елку быстро отказались, ограничились портретами на стенах.
По задумке советских идеологов Дед Мороз должен был вытеснить библейского святого Николая. В конце 1930-х ему придумали «внучку Снегурочку», которая вообще никак не связана с религией. С тех пор Снегурочка и Дед Мороз стали основными традиционными персонажами советского Нового года.
После Второй мировой войны елочные игрушки на время утратили политический подтекст. Теперь среди них появились фонарики, колокольчики, животные, дети и целая серия героев разных сказок.
В 1950-х годах появилась технологическая новинка — промышленность стала выпускать игрушки, которые крепились на елку с помощью прищепок.
На тренды в елочных игрушках иногда влияли популярные фильмы. Например, после выхода на экраны фильма «Цирк» появилась мода на тематические елочные игрушки, изображающие цирковых артистов и зверей. После новогодней ленты «Карнавальная ночь» популярными стали часы, на которых стрелки показывали около полуночи.
В этот период в моду вошли и наборные игрушки-конструкторы из стеклянных бусин — стекляруса. Бусины и стеклянные трубочки нанизывали на проволоку, позже — на нитку. Эти игрушки были широко распространены до конца 1960-х.
С приходом к власти Никиты Хрущева, в 1950—1960-х годах в тематику елочных игрушек вернулась пропаганда советских достижений. После масштабной сельскохозяйственной кампании на елках появились виноград, лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок, клубника, малина, груши, сливы, персики, грибы и даже насекомые. Самой распространенной стала, конечно же, кукуруза.
После того как в 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли и особенно после полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году популярной стала космическая тема. Помимо фигурок космонавтов и спутников, в моду вошла пика, стилизованная под взлетающую ракету, которой иногда украшали верхушки елки вместо красной звезды.
С конца 1950-х для жителей маленьких квартир в хрущевках стали выпускать искусственные мини-елки с уменьшенными копиями популярных игрушек.
С 1960-х годов советские производители стали экспериментировать с формой и техникой изготовления елочных игрушек. В продаже появились игрушки разных размеров, с выемками, удлинениями, с белой крошкой «под снег» на поверхности, некоторые даже светились в темноте. Появились шишки, сплетенные из фольги, и пластмассовые прозрачные шары, внутри которых «летали» пластмассовые бабочки.
В 1970—1980-х началась эпоха стандартизации елочных игрушек и украшений. Производство стало серийным, фабрики штамповали однотипные и однотонные шары и шишки. Тематические игрушки выпускали гораздо реже.
В это время стал популярен дождик из металлической фольги. Часто им так завешивали елку, что ни игрушек, ни самой елки невозможно было разглядеть. Неизменно стабильными остались только Снегурочки и Деды Морозы.
Лучшим новогодним украшением для нас будет ваш донат!