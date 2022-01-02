Ватный якут, картонный Дед Мороз, кролик на прищепке, пропаганда космоса и кукурузы. История советских елочных игрушек и украшений (очень много фото!)

Тексты

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Большую часть ХХ столетия Украина входила в состав СССР. Поначалу советская власть высмеивала и даже запрещала наряжать елку на Новый год. Но в середине 1930-х большевики поняли, что не могут победить эту традицию, поэтому решили подчинить ее идеологии. Елки стали украшать «кремлевскими» звездами и игрушками с советской символикой. Дед Мороз вытеснял святого Николая. В игрушках пропагандировали достижения — освоение Севера, космоса, кукурузную кампанию. Позже появились персонажи сказок, животные, сосульки, шишки и стеклянные шары разных форм, размеров и цветов. «Бабель» вспоминает историю советских новогодних игрушек, от картонных и ватных до стеклянных и пластмассовых, и публикует много снимков из Центрального кинофотофоноархива имени Пшеничного и семейного архива нашего литредактора Веры Солнцевой.

Окончательно утвердившись у власти в начале 1920-х, большевики продолжили масштабную борьбу с «буржуазными и религиозными пережитками прошлого». В этот список попало Рождество и Новый год вместе с елкой.

Пропаганда высмеивала традицию наряжать елку, рабочих и крестьян сгоняли на митинги против рождественских и новогодних гуляний. А потом и вовсе запретили продажу елок перед Новым годом, а новогодние и рождественские праздники сделали рабочими днями. Но победить традицию оказалось не так просто. Новогодние елки продолжали устанавливать в домах нелегально, а многие елочные игрушки и украшения делали своими руками.

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

К середине 1930-х стало понятно, что людям нужен новогодний праздник. Тогда в партийной верхушке решили действовать по принципу «если не можешь победить, то возглавь». И за три дня до конца 1935 года в газете «Правда» вышла небольшая заметка второго секретаря ЦК КПУ и первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева с заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!»

Так запрет на новогоднюю елку был окончательно снят. Люди стали массово скупать вату, фольгу, ленты, клей, нитки — все это шло на елочные украшения. Ведь фабричное производство елочных игрушек только начали запускать. Поэтому в качестве украшений иногда использовали детские куклы, плюшевые игрушки, коробки из-под конфет.

Праздничный базар на Бессарабке в Киеве, 1936 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Празднование Нового года, январь 1938 года. Из личного архива Веры Солнцевой

Детские игрушки под новогодней елкой, январь 1938 года. Из личного архива Веры Солнцевой

В 1930-х стеклянные шары выпускались небольшими партиями и стоили очень дорого. Поэтому в ходу были игрушки, сделанные из картона, папье-маше и бумаги. Доступными были гирлянды из цветных бумажных флажков с отпечатанными на них рисунками.

В конце 1930-х особенно распространенными стали игрушки из прессованной ваты. Специальные каркасы придавали игрушке заданную форму, которую затем раскрашивали и покрывали крахмальным клейстером. Такие игрушки промышленность выпускала вплоть до середины 1950-х.

В 1937 году Наркомпрос выпустил пособие с рекомендациями по украшению новогодней елки: как сделать самодельные игрушки, какого размера и на какие ветки вешать украшения, как соблюдать технику противопожарной безопасности при пользовании новогодними свечами.

Воспитанники Киевского детского дома № 1 делают новогодние игрушки, 14 декабря 1946 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Советская электрогирлянда и «кремлевская» звезда. Из личного архива Веры Солнцевой

Изначально Новый год и елочные украшения были тесно связаны с Рождеством. В СССР новогодние игрушки стали рупором пропаганды. Так Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную «кремлевскую», вместо ангелов — картонные и ватные пионеры и красноармейцы. В игрушках отражались достижения Советского Союза. Например, покорение Севера изображали фигурки полярников, оленеводов и белых медведей, а достижения в воздухоплавании — парашюты, дирижабли, самолеты. В 1940-х стали появляться елочные игрушки, которые изображали предметы быта — чайники, самовары, лампы и так далее.

В 1937 году в Москве даже выпустили небольшую серию елочных игрушек с портретами Ленина, Сталина и других членов советской верхушки. Но от идеи «вешать» вождей на елку быстро отказались, ограничились портретами на стенах.

Новогодний утренник в детском саду № 51 г. Днепропетровска (сейчас г. Днепр), на заднем фоне на стене — портрет Ленина, январь 1955 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Тематическая ватная игрушка «Якут на олене», посвященная покорению Севера. Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

По задумке советских идеологов Дед Мороз должен был вытеснить библейского святого Николая. В конце 1930-х ему придумали «внучку Снегурочку», которая вообще никак не связана с религией. С тех пор Снегурочка и Дед Мороз стали основными традиционными персонажами советского Нового года.

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Продажа елочных игрушек в одном из киевских магазинов, 6 декабря 1977 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Покупатели выбирают елочные украшения в киевском универмаге «Украина», на полках стоят игрушечные Деды Морозы и Снегурочки, декабрь 1982 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После Второй мировой войны елочные игрушки на время утратили политический подтекст. Теперь среди них появились фонарики, колокольчики, животные, дети и целая серия героев разных сказок.

В 1950-х годах появилась технологическая новинка — промышленность стала выпускать игрушки, которые крепились на елку с помощью прищепок.

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Новогодние игрушки на прищепке «Баба Яга» и «Мужичок с ноготок». Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

На тренды в елочных игрушках иногда влияли популярные фильмы. Например, после выхода на экраны фильма «Цирк» появилась мода на тематические елочные игрушки, изображающие цирковых артистов и зверей. После новогодней ленты «Карнавальная ночь» популярными стали часы, на которых стрелки показывали около полуночи.

В этот период в моду вошли и наборные игрушки-конструкторы из стеклянных бусин — стекляруса. Бусины и стеклянные трубочки нанизывали на проволоку, позже — на нитку. Эти игрушки были широко распространены до конца 1960-х.

Ударники труда Здолбуновского цементно-шиферного комбината получают «ключи успеха» во время новогоднего мероприятия во Дворце культуры цементников, г. Здолбунов Ровенской области, 31 декабря 1965 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Новогодняя елочная игрушка «Часы». Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Елочная игрушка из стекляруса. Из личного архива Веры Солнцевой

Продажа елочных украшений в Печерском универмаге Киева, ребенок держит в правой руке звезду из проволоки и стекляруса, 30 декабря 1969 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

С приходом к власти Никиты Хрущева, в 1950—1960-х годах в тематику елочных игрушек вернулась пропаганда советских достижений. После масштабной сельскохозяйственной кампании на елках появились виноград, лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок, клубника, малина, груши, сливы, персики, грибы и даже насекомые. Самой распространенной стала, конечно же, кукуруза.

После того как в 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли и особенно после полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году популярной стала космическая тема. Помимо фигурок космонавтов и спутников, в моду вошла пика, стилизованная под взлетающую ракету, которой иногда украшали верхушки елки вместо красной звезды.

С конца 1950-х для жителей маленьких квартир в хрущевках стали выпускать искусственные мини-елки с уменьшенными копиями популярных игрушек.

Новогодняя елка на площади Калинина (сейчас Майдан Незалежности) в Киеве, декабрь 1962 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Продажа елочных украшений, среди которых пика-ракета, в Центральном универмаге Киева, 31 декабря 1957 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Елочная игрушка «Кукуруза». Wikimedia

Продажа елочных украшений в Центральном универмаге Киева, на заднем плане на полках мини-елки с мини-игрушками, 13 декабря 1966 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Отдел по продаже елочных игрушек магазина «Детский мир» в Киеве, справа на прилавке искусственные мини-елки, 1 декабря 1971 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

С 1960-х годов советские производители стали экспериментировать с формой и техникой изготовления елочных игрушек. В продаже появились игрушки разных размеров, с выемками, удлинениями, с белой крошкой «под снег» на поверхности, некоторые даже светились в темноте. Появились шишки, сплетенные из фольги, и пластмассовые прозрачные шары, внутри которых «летали» пластмассовые бабочки.

Из личного архива Веры Солнцевой

Из личного архива Веры Солнцевой

Елочная игрушка из стекла «Сова». Из личного архива Веры Солнцевой

Пластмассовая елочная игрушка «Шар с бабочкой».

В 1970—1980-х началась эпоха стандартизации елочных игрушек и украшений. Производство стало серийным, фабрики штамповали однотипные и однотонные шары и шишки. Тематические игрушки выпускали гораздо реже.

В это время стал популярен дождик из металлической фольги. Часто им так завешивали елку, что ни игрушек, ни самой елки невозможно было разглядеть. Неизменно стабильными остались только Снегурочки и Деды Морозы.

Лучшим новогодним украшением для нас будет ваш донат!

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного