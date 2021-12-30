Россия и США сотрудничали в космосе более 20 лет. Теперь их отношения стремительно портятся — из-за Украины, МКС и шантажа россиян

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Getty Images / «Бабель»

В 1998 году на орбиту вышла Международная космическая станция, которую называли «символом дипломатического триумфа между США и Россией». Считалось, что в этот момент стремительную космическую гонку между двумя странами сменило эффективное сотрудничество. Оно не прерывалось, когда в 2008-м Россия напала на Грузию и когда в 2014-м РФ аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Но в 2022 году все может измениться — несколько соглашений, которые нужны NASA и «Роскосмосу» для продолжения сотрудничества в космосе, не спешат одобрять Белый дом и Госдепартамент. А Россия шантажирует США тем, что не может продлить совместный проект на МКС без снятия санкций с российских компаний. И повышает ставки: в середине ноября она взорвала на орбите советский спутник, обломки которого теперь угрожают станции. Причин напряжения много, но одной из них американская газета The New York Times называет возникшую в конце октября угрозу российской агрессии на территорию Украины (о самой угрозе можно почитать тут). Чтобы разобраться в том, что происходит в космосе между США и Россией, корреспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила с бывшим советником председателя Государственного космического агентства Украины, бывшим руководителем подразделения агентства по аналитике и прогнозированию космической деятельности Андреем Колесником.

Белому дому и Госдепартаменту США предстоит одобрить два соглашения, от которых зависит будущее совместных космических программ России и Соединенных Штатов.

Первое позволит российским астронавтам летать на МКС на американском корабле Crew Dragon ​​в обмен на места на российском космическом корабле «Союз» для американских астронавтов. С 2011 года Россия была монополистом в доставке людей на Международную космическую станцию — США прекратили полеты своих космических шаттлов. За каждого астронавта, который летел на «Союзе», Россия получала около $90 миллионов. Но после мая 2020 года, когда Crew Dragon Илона Маска впервые доставил на МКС астронавтов, такой монополии у России уже нет, а значит — нет и денег.

Запуск корабля Crew Dragon, произведённого компанией Илона Маска Getty Images / «Бабель»

Второе соглашение должно продлить сотрудничество «Роскосмоса» и NASA по эксплуатации Международной космической станции до 2030 года, иначе станцию должны будут сбросить в Тихий океан в 2024 году. В России также озвучивают идею передать свою часть МКС американцам после 2024 года. Как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, оценку технической возможности продлить срок уже провели, и сейчас РФ ожидает от NASA официального предложения о продлении полета МКС до 2028—2030 годов.

Запуск российского корабля "Союз" Getty Images / «Бабель»

Окончательное решение будут принимать на уровне правительств обеих стран ― его должны согласовать в Белом доме и Госдепартаменте, а от России ― в правительстве. Но на фоне угрозы российской агрессии в Украине судьба соглашений оказалась под вопросом.

«Роскосмос» шантажирует NASA в рамках совместной работы на МКС

Международная космическая станция состоит из двух сегментов — американского и российского. Сегменты делятся на модули. Сейчас РФ финансирует около 15—20% стоимости эксплуатации МКС. При этом Россия, по словам Колесника, считает себя практически равноправным партнером.

Из чего состоит МКС Она состоит из двух сегментов: американского и российского. Они делятся на 15 основных модулей и 2 экспериментальных. Российские модули — «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет», «Наука», «Причал». Американские — «Юнити», «Дестини», «Квест», «Гармония», «Транквилити», «Купола», «Леонардо». Есть еще европейский модуль «Коламбус», им управляет Европейское космическое агентство. Есть японский модуль «Кибо», за который отвечает Японское агентство аэрокосмических исследований. Эти модули находятся в американском сегменте и подчиняются правилам NASA. Канада поставила на МКС автоматизированную «руку», которая помогает стыковать корабли и выполнять работы снаружи станции.

Украина тоже могла быть участником этой грандиозной программы, присоединившись к российскому сегменту: украинские инженеры разработали проект полноценного модуля, но на его создание в 1998 году не хватило денег. Россиянам тогда построить базовый модуль для своего сегмента финансово помогло NASA.

Колесник поясняет, что разделить сегменты невозможно. «Это как сиамские близнецы, сегменты не могут функционировать отдельно», — говорит он. Техническое состояние российских модулей хуже, чем американских. По оценке Колесника, около 85% рабочего времени российских космонавтов идет на ремонт оборудования на станции, а не на исследования, для которых станция и создавалась.

Сейчас США ежегодно тратят на содержание станции $3—4 миллиарда. Чтобы оптимизировать затраты, в NASA решили сделать ставку на частные космические компании, которые будут проводить на станциях эксперименты и зарабатывать на космических туристах. В 2022 году планируется первый полет частного экипажа на МКС. NASA уже предложило нескольким ведущим космическим компаниям разработать собственные проекты космических станций, дальше планируется запустить их в космос, пристыковать к МКС, испытать. А когда они будут готовы ― то станут самостоятельными космическими станциями, постепенно увеличиваясь в размерах за счет дополнительных модулей, принимая космических туристов и выполняя отдельные работы в интересах NASA.

Для этого американцам нужно время, поэтому США хотят продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Россия уже заявила, что хочет строить свою «Российскую орбитальную служебную станцию» и летать туда «вахтовым» методом (когда станция пустует при пересменке космонавтов). Рогозин оценивал, что вывести ее на орбиту возможно за 5—6 лет, а запустить ее работу в полноценном режиме удастся не раньше 2030 года.

РФ и США заинтересованы в продлении работы МКС, но в переговоры вмешалась большая политика. США медлят с подписанием из-за военного напряжения в Украине. А Россия использует МКС для шантажа. Они требуют, чтобы Вашингтон снял санкции с двух российских компаний, внесенных в черный список США в 2020 году из-за их предполагаемых военных контрактов. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции запрещают России строить детали, которые позволят МКС просуществовать до 2030 года. Рогозин и сам находится под санкциями, из-за того что поддержал оккупацию Крыма Россией — теперь он не может посещать США и вести там переговоры со своими коллегами из NASA.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Россия показывает возможности своего космического оружия

В середине ноября 2021 года РФ впервые в своей истории использовала противоспутниковое оружие — сбила спутник серии «Целина-Д», запущенный на орбиту в советские времена. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что после взрыва на орбите Земли образовалось около полутора тысяч обломков, представляющих опасность для Международной космической станции. Действия России он назвал «опасными» и «безответственными», а также усомнился в искренности заявлений России против милитаризации космоса.

Экс-советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник считает, что Россия, уничтожая спутник, преследовала политические цели и «поднимала ставки в переговорах со США и НАТО о дальнейшей судьбе Украины». По его словам, сейчас на орбите много спутников, запущенных в советское время, на которых Россия могла провести испытание, но выбор она сделала неслучайно. «Россия выбрала именно тот, единственный, который разрабатывали в КБ «Южное» и изготавливали на заводе «Южмаш» в Днепре», ― говорит Колесник. Вторая цель, по словам Колесника, — показать, что у России есть достаточный высокоточный арсенал, чтобы попасть в цель даже в околоземном космическом пространстве, как минимум на низких орбитах.

Россия ― не единственная страна, у которой есть противоспутниковое оружие. Свои спутники ранее уже сбивали Китай (2007), США (2008) и Индия (2019). От обломков китайского спутника Международной космической станции пришлось уворачиваться в ноябре этого года. Также в космосе остались обломки от индийского спутника, а обломки американского сгорели в атмосфере.

Украина может заменить Россию в новом «лунном» проекте

В апреле 2020 года США публично заявили о программе «Артемида», а в сентябре того же года пригласили иностранных партнеров к ней присоединиться. Ее главная цель — возвращение человека на Луну в 2024 году, строительство окололунной станции Gateway и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем. По словам Колесника, Россия хотела быть не рядовым ее участником, а соучредителем программы наравне с США, как на МКС. Но ей предложили создать всего один небольшой модуль для Gateway. Сейчас, по словам Колесника, Россия продолжает торговаться, начиная сотрудничать с Китаем по исследованию Луны, если ее участие в «Артемиде» не расширят до равноправного с США.

Украина же присоединилась к клубу стран, которые хотят участвовать в проекте. В ноябре прошлого года Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA «Артемида» о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов, став девятой страной-подписантом. Колесник считает, что технически Украина могла бы выполнить ту часть работы, которую хотели поручить России в рамках окололунной станции Gateway. Это затратный проект. Но если бы мы стали страной, у которой есть свой модуль, наш астронавт мог бы войти в состав международных экипажей и исследовать с ними Луну.

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