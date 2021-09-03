Первый день после Второй мировой: новый праздник в СССР, тихая война против Сталина и забытый во льдах немецкий отряд. Что происходило в мире 3 сентября 1945 года

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Второго сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийской бухте Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Так формально закончилась Вторая мировая война. На следующий день, 3 сентября, некоторые японские подразделения еще продолжали воевать. А на Шпицбергене — норвежском архипелаге в Северном Ледовитом океане — оставались десять немецких солдат. Они почти полгода были отрезаны от мира и не знали о капитуляции Германии. США и Великобритания сразу стали спорить с СССР о том, кто будет решать судьбу послевоенной Японии. А коммунисты Мао Цзэдуна готовились начать новую гражданскую войну в Китае. «Бабель» вспоминает, что происходило в мире в первый день после Второй мировой, и почему Советский Союз, Соединенные Штаты и Британия праздновали победу над Японией в разные даты.

Три дня победы в одной войне

Второго сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». В 1945 и 1946 годах 3 сентября был нерабочим днем. Но уже в 1947-м выходной отменили. Постепенно дату перестали отмечать, хотя указ остался в силе, а памятная дата — в календаре.

О том, чтобы вернуть праздник, заговорили много лет спустя — после развала СССР. А в 2020 году президент Владимир Путин подписал изменения в парламентский закон о памятных датах. Но вместо годовщины победы над Японией 3 сентября в России объявили Днем окончания Второй мировой войны. Это была не первая неудачная попытка Путина переписать историю. А в этот раз новая дата совпала с днем памяти жертв теракта в Беслане 2004 года.

У Европы и США с этой датой связана своя история. Там о капитуляции Японии узнали 14 августа. Из-за разницы во времени — на день раньше, чем Япония на самом деле согласилась капитулировать. В этот день на Таймс-сквер в Нью-Йорке сразу несколько фотографов засняли поцелуй американского моряка Гленна Макдаффи и медсестры Эдит Шейн. Эти фото разошлись по газетам и журналам и стали символами окончания войны.

Фото Виктора Йоргенсена «Прощальный поцелуй войне», сделанное на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 14 августа 1945 года. Wikimedia

Правда, День победы над Японией именно 15 августа на официальном уровне отмечают только в Великобритании. В США его празднуют 2 сентября — в день фактического подписания акта о капитуляции.

Споры о будущем Японии

Новый американский президент Гарри Трумэн и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль считали, что на Ялтинской конференции в феврале 1945 года их страны пошли на слишком большие уступки Сталину в вопросе послевоенного устройства Европы. Поэтому после капитуляции Японии судьбу Дальнего Востока они хотели решить сами — без Союза. Третьего сентября 25 тысяч американских военных высадились в Йокогаме в 30 километрах от Токио, чтобы завершить оккупацию Японии как можно скорее.

По мнению Никиты Хрущева, который стал главой СССР после смерти Сталина, именно после капитуляции Японии отношения СССР с Западом начали резко ухудшаться. «После подписания мирного договора с Японией наши представители еще какое-то время пребывали в Токио, не хотели уезжать оттуда, пользовались правом державы, которая тоже принимала капитуляцию Японии. Наконец американцы попросили, чтобы мы ушли вон. Мы сопротивлялись. В конце концов, наши люди были там буквально блокированы. Им были созданы невыносимые условия жизни. Они ничем, по существу, не занимались, их никуда не пускали, с ними не считались. В результате наши люди уехали домой», — писал Хрущев в своих мемуарах.

Десант моряков советского Тихоокеанского флота поднимает флаг над заливом Порт-Артур в Маньчжурии, сентябрь 1945 года. Getty Images

В итоге Советский Союз так и не подписал мирный договор с Японией. Из-за этого нерешенным остался вопрос с Южным Сахалином и Курильскими островами, которые СССР захватил в ходе Второй мировой. Сталин считал их «компенсацией» за поражение Российской империи в войне с Японией 1904—1905 годов. Споры по поводу этих территорий между Японией и Россией продолжаются до сих пор.

Долги по ленд-лизу

Третьего сентября Соединенные Штаты предложили странам, которые получали американскую военную помощь по программе ленд-лиза (подробней о ленд-лизе читайте тут), вернуть уцелевшую военную технику. За уничтоженное в ходе боев вооружение денег не требовали. Но нужно было заплатить за гражданские поставки, которые остались у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года, — железнодорожный транспорт, пароходы, грузовики, станки для заводов и прочее оборудование.

Американский торговый моряк Джордж Райт дарит советскому офицеру картину, на которой советская военная работница и американский моряк разгружают американский танк, поставленный по ленд-лизу, август 1944 года. Wikimedia

СССР сначала насчитали 2,6 миллиарда долларов долгов, но позже эту сумму уменьшили вдвое с рассрочкой на 30 лет. В ответ Сталин заявил, что «СССР вполне расплатился по долгам за ленд-лиз кровью своих солдат». В итоге Советский Союз долги так и не выплатил и передал их Российской Федерации. Она полностью погасила долг в августе 2006-го.

Последний немецкий отряд на Шпицбергене

Третьего сентября 1945 года американский генерал Джонатан Уэйнрайт, которого накануне освободили из японского плена, принял капитуляцию оставшихся на Филиппинах японских войск под командованием генерала Томоюки Ямаситы. В мае 1942 года все было наоборот — именно Ямасита взял в плен Уэйнрайта во время Филиппинской операции.

Японские охранники лагеря для военнопленных кланяются своим бывшим заключенным — американским солдатам, которых освободили после капитуляции Японии, 3 сентября 1945 года. Getty Images

Однако не все японские подразделения сдались сразу после капитуляции. Локальные бои продолжались и на островах, и на континенте вплоть до 12 сентября.

Последними немецкими военными, которые официально сдались в плен, был отряд из одного офицера и девяти солдат на норвежском архипелаге Шпицберген. Еще в августе 1944 года они отправились туда устанавливать метеостанцию. Радиосвязь с Германией отряд потерял 29 апреля 1945 года и оказался в изоляции. Третьего сентября их случайно обнаружили норвежские охотники на тюленей. На следующий день солдаты сдались патрулю союзников без сопротивления.

Китай на грани гражданской войны

Обложка Time 3 сентября 1945 года

Третьего сентября 1945 года американский журнал Time вышел с портретом лидера китайской националистической партии «Гоминьдан», президента Китайской Республики, маршала и генералиссимуса Чан Кайши. Центральным материалом номера была шестистраничная статья о планах Чан Кайши по послевоенному развитию Китая под названием «Я настроен очень оптимистично».

На следующий день, 4 сентября, Красная армия Коммунистической партии Китая взяла штурмом город Лингби на востоке страны и выбила оттуда силы «Гоминьдана». США пытались усадить Чан Кайши и лидера коммунистов Мао Цзэдуна за стол переговоров. Но это ни к чему не привело. В октябре 1945 года в Китае возобновилась гражданская война, которая, по сути, прерывалась только на время японской оккупации.

Потерпев поражение от коммунистов в 1949 году, Чан Кайши и около двух миллионов его сторонников бежали на остров Тайвань. С тех пор КНР и Тайвань уже больше 70 лет спорят, кто из них «настоящий Китай».

Мао Цзэдун (слева) и Чан Кайши поднимают тост за победу над Японией, скоро они снова станут врагами, сентябрь 1945 года. Wikimedia

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