Я — зеленый президент и начинающий политик, и меня постоянно критикуют за нарушение протокола. То Ермак слишком близко, то Кличко — далеко. Что опять не так — объясняют протоколисты

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Последние несколько дней власть, оппозиция и соцсети активно обсуждают нюансы дипломатического протокола. Причиной стали две громкие истории с участием главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко и главы Офиса президента Андрея Ермака. Двадцать второго августа Кличко заявил, что его, вопреки протоколу, не пустили на взлетную полосу встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. В нарушении протокола он прямо обвинил Министерство иностранных дел и намекнул на Офис президента. На следующий день в протокольный скандал попал уже глава Офиса Андрей Ермак. На фото участников саммита «Крымская платформа» он встал по правую руку от президента, «опередив» лидеров и дипломатов других стран, главу парламента Дмитрия Разумкова и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это возмутило оппозицию и удивило многих участников саммита. Большая дискуссия о том, где должен стоять Ермак, разгорелась в соцсетях. «Бабель» решил разобраться в ситуации и обратился к двум экспертам: опытному украинскому дипломату Юрию Лазуто, который с 1999 до 2002 года возглавлял управление протокола в МИД, и доценту Института международных отношений, кандидату наук Роману Петюру. Получилась короткая памятка для молодого политика Владимира Зеленского — мы задали вопросы от его имени, и просто полезный текст для остальных.

Мы молодые прогрессивные политики — за диджитал, против бюрократии и атавизмов прошлого. Строгий протокол не один из них? Не пора ли забыть о красных дорожках?

О «пора забыть» — вопрос философский, но да, протоколу много лет, и сейчас будет экскурс в историю (тихо зевают). Все началось с табличек-«этикеток», на которых король Франции Людовик XIV рассказывал гостям, как вести себя в Версальском саду и на приемах. Сейчас дипломатический протокол базируется на международных конвенциях. А в Украине положение о протоколе и церемониале в 2002 году утвердил президент Леонид Кучма. Документ регламентирует, кто и как встречает президентов, спикеров парламентов и премьер-министров — это часть украинского законодательства.

Это не ответ на вопрос.

Хорошо, короткий ответ — протокол можно считать глупостью, но пока от него не отказались остальные, правил нужно придерживаться, иначе будут проблемы. Например, в дипломатии работает принцип взаимности. «Если мы примем кого-то плохо, нам ответят тем же. На каком-нибудь международном форуме нашего президента поставят в самый дальний угол, где его никто не заметит», — говорит Лазуто.

Да, что касается диджитализации — тут прогресс есть. Сейчас дипломатические ноты отправляют по электронной почте, но вдогонку обычной почтой идет оригинал. До paperless еще далеко, но от лошадей уже отказались.

Хорошо, что не так в истории с Кличко и Меркель?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, о каком конкретно визите речь — в случае с Кличко все не так просто. В МИД «Бабелю» сообщили, что в Украину канцлер Германии Ангела Меркель прилетала с рабочим визитом. Но в Киеве президент вручил ей орден Свободы. Такие награды, по словам Лазуто, вручают только во время официальных и государственных визитов.

Сама Меркель говорила, что визит прощальный — такого определения в протоколе нет.

Как бы то ни было, по протоколу уровень главы КГГА — только государственные и официальные визиты. Во время остальных, в том числе рабочих, у трапа должен присутствовать его заместитель.

Но в этой ситуации Офис президента мог отойти от протокола — это, говорят эксперты, допускается. «Кличко любят и уважают в Германии. А Меркель родилась в Гамбурге, где братья [Кличко] начинали свою профессиональную карьеру. Если наша сторона хотела сделать канцлеру приятно, стоило позвать Кличко ее встречать», — говорит Лазуто.

Хорошо, Офис президента мог, но по протоколу не обязан был звать Кличко — зафиксировали. А с Ермаком на «Крымской платформе» что нет так — не туда встал на фото? Это так важно?

Вопрос не только в совместном фото. Начнем с рассадки во время заседания за круглым столом. По правую руку от президента сидел Андрей Ермак, за ним — спикер парламента Дмитрий Разумков. По левую руку — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, за ним — премьер-министр Денис Шмыгаль. «Помним, что протокол — продолжение политики и дипломатии. По правую руку от президента — самое почетное место, и его почему-то занимает Ермак, а не глава парламента или премьер», — считает Петюр. У Лазуто к рассадке по левую руку вопросов нет — Кулеба вел саммит, потому допускается, чтобы Шмыгаль сидел за ним.

Рассадка во время учредительного саммита «Крымской платформы».

Вернемся к фото?

Теперь о фото. Когда делают такие фото, протокол обычно раскладывает таблички, где кто должен встать. В этот раз было так же. Есть уровень протокольного старшинства — сначала идут главы государств, потом — главы правительств, затем — министры иностранных дел. На нашем фото фронтмены — президент, руководитель его Офиса, спикер и премьер, министр иностранных дел, Мустафа Джемилев, а уже потом иностранные участники. Например, президент Польши Анджей Дуда — по левую руку от Кулебы и третий слева от Зеленского.

«Возникает вопрос: в чем цель саммита «Крымская платформа»? Это мероприятие задумано для повышения политического значения окружения президента Зеленского? Или оно должно придать международное значение проблеме аннексии Крыма?» — комментирует Петюр. Если второе, фото должно выглядеть иначе.

Финальное фото на саммите «Крымской платформы». Wikimedia

Но Украина — страна-организатор. Почему наша делегация не может стоять в центре фото?

Если была цель разместить нашу делегацию в центре, то людей, по мнению Лазуто, нужно было расставить иначе: справа от президента — спикер парламента Разумков, за ним — Мустафа Джемилев и глава МИД Кулеба. Слева — премьер Шмыгаль как третий человек в стране, глава Меджлиса Рефат Чубаров и глава ОП Ермак. Так все логично и очевидна роль крымских татар на саммите.

Хорошо, как должно было выглядеть фото в идеале?

В первом ряду президенты и, возможно, Джемилев. Во втором — главы правительств и министры иностранных дел, в третьем — представители организаций, главы дипмиссий и министры.

Давайте прямо, Ермак — моя правая рука. Зачем делать вид, что это не так? Мы можем просто прописать, что глава Офиса ходит на все мероприятия вместе с президентом?

Мы — нет, а президент может. Это он своим указом утверждает положение о протоколе и церемониале. И, например, третий президент Виктор Ющенко постановил, что во время визитов делегации должны возложить венки не только к могиле неизвестного солдата, но и почтить память жертв Голодомора.

Но в случае с Ермаком есть одна проблема: Офис президента никак не прописан в Конституции — это вспомогательный орган. А глава ОП — руководитель канцелярии президента. По рангу это не очень высокий уровень и, по словам Лазуто, обосновать в протоколе высокий статус такого руководителя невозможно. «У протокола есть интересная особенность — его можно обходить и нарушать, но будьте готовы, что потом вас будут обсуждать и осуждать», — говорит Петюр.