Какие вакцины есть в Украине? Можно ли их смешивать? Как получить свидетельство о вакцинации? Оно должно быть на желтой бумаге? Отвечаем на главные вопросы о вакцинации — максимально коротко

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Двадцатого июля в Украине начался пятый этап вакцинации. Теперь привиться от коронавируса могут все желающие. Это можно сделать в одном из 200 центров массовой вакцинации, открытых по всей Украине. Вы еще не вакцинировались? «Бабель» собрал ответы на главные вопросы и рассказывает, какими препаратами прививают, можно ли смешивать разные вакцины, что нужно знать о Международных свидетельствах о вакцинации и цифровых паспортах.

Наконец-то решил вакцинироваться. Чем вообще вакцинируют в Украине?

За последние полгода в Украину ввезли более шести миллионов доз вакцин от коронавируса:

Moderna/Moderna (США) — 2 000 040 доз

Comirnaty/Pfizer-BioNTech (США) — 1 432 070 доз

CoronaVac/Sinovac Biotech (Китай) — 1 900 000 доз

Oxford/AstraZeneca (Южная Корея) — 367 200 доз

Covishield (Oxford/AstraZeneca из Индии) — 600 800 доз

Oxford/AstraZeneca (Италия) — 705 600 доз.

В июле в Украину поступили два миллиона доз вакцины Moderna и 100,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca. В ближайшее время ожидаются новые поставки, в том числе еще пять миллионов доз вакцины от Sinovac Biotech. Беспокоиться, что вакцин не хватит, не стоит — до конца года Украина планирует получить 47 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Чем отличаются вакцины?

Самое главное, что вы должны запомнить: препарат AstraZenec — это векторная вакцина, Moderna и Pfizer-BioNTec — мРНК-вакцины, Sinovac Biotech — инактивированная вирусная вакцина. Генетический материал вируса содержат только две из них — AstraZeneca и Sinovac Biotech. При прививке вакциной AstraZeneca в организм попадает безвредный аденовирус шимпанзе. Он содержит генетический материал SARS-CoV-2 и учит организм вырабатывать антитела к коронавирусу. В вакцине Sinovac используется мертвый вирус — деактивированный химическим путем или с помощью нагрева. От такой вакцины нельзя (!) заразиться коронавирусом. Вакцины от Pfizer и Moderna содержат матричную РНК — мРНК. Она кодирует клетки производить белки, идентичные шиповидному белку SARS-CoV-2, затем — антитела к ним. Матричная рибонуклеиновая кислота не задерживается в организме надолго и никак не влияет на ДНК.

Какая вакцина лучше всех?

По результатам клинических исследований, Moderna эффективна против симптоматической болезни на 94,1%, вакцина Pfizer-BioNTech — на 95%, AstraZeneca на 79%, Sinovac — 51—80%. Однако все эти данные касаются оригинального варианта коронавируса — «Альфа». Информации об эффективности вакцин против самого распространенного сейчас варианта «Дельта» пока меньше. Но все вакцины защищают от тяжелого течения болезни и госпитализации.

Где можно вакцинироваться? Нужно ли регистрироваться в приложении «Дія»?

Не обязательно. На прошлой неделе в Украине начался пятый этап вакцинации — это значит, что теперь прививки от коронавируса могут получить все граждане старше 18 лет. Достаточно просто обратиться в ближайший прививочный пункт или центр массовой вакцинации. Адреса и номера телефонов можно найти здесь. Записаться на вакцинацию можно онлайн с помощью сервиса Helsi.

Какой интервал между вакцинацией первой и второй дозами?

У вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna — 3—4 недели, от Sinovac Biotech — 4 недели, Oxford/AstraZeneca — 12 недель.

Можно ли смешивать разные препараты? Например, сделать первую прививку вакциной AstraZeneca, а вторую — Pfizer или Moderna?

Теоретически можно. Разные вакцины уже смешивают в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Южной Корее, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах.

Вариаций миксов много — в Великобритании миксуют препараты AstraZeneca и Pfizer, в Таиланде — Sinovac и AstraZeneca, в Испании и Германии — AstraZeneca и Moderna или Pfizer.

Исследования в Великобритании и Германии доказывают, что вакцинация двумя различными препаратами приводит к большему количеству антител и иногда более эффективна, чем прививки одной вакциной.

Все больше стран собираются миксовать вакцины — и даже рассматривают введение третьей «бустерной» дозы, после двух основных. Правительство Чили размышляет о дополнительной дозе для тех, кто привился вакциной CoronaVac. В Таиланде тоже собираются дополнительно вакцинировать медработников, ранее получивших CoronaVac, — им хотят уколоть «бустерную» дозу вакцины от AstraZeneca или Pfizer.

В Украине можно смешивать вакцины?

Нет. Минздрав позволяет вакцинировать людей разными вакцинами лишь в отдельных случаях. Например, если у человека была серьезная аллергическая реакция на первую дозу определенной вакцины или он не может вовремя получить вторую дозу нужного препарата.

А после второй дозы выдают какое-то подтверждение вакцинации?

Да. После вакцинации у врача можно получить справку, подтверждающую, что вы привились от коронавируса. Она действительна на территории Украины. Сразу после вакцинации или у семейного врача можно получить и Международное свидетельство о вакцинации (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis) — документ о вакцинации от инфекционных болезней, созданный по стандартам ВОЗ и международным медико-санитарным нормам.

Слышал, что Международное свидетельство о вакцинации должно быть желтого цвета. Это правда?

Нет. Просто первые Международные свидетельства о вакцинации — которые появились еще в 1930-х годах и содержали информацию о прививке от желтой лихорадки, холеры, дифтерии и прочих болезней — действительно были напечатаны на желтой бумаге (отсюда альтернативное название — Yellow card).

Однако на самом деле цвет свидетельства может быть любым. В Международных медицинских правилах ВОЗ нет никаких требований по этому поводу. Отмечается лишь, что документ долен содержать имя, фамилию, дату рождения, идентификационный номер, название страны, выдавшей документ, информацию о прививках и так далее. Свидетельство должно быть на двух языках — страны, выдавшей его, а также на английском или французском. А еще — иметь печать медицинского учреждения и подпись врача.

Важно! Свидетельство действительно один год.

Куда с ним можно поехать?

Во все страны, которые его признают. Прежде чем планировать отпуск, стоит уточнить условия въезда в конкретную страну. Сделать это можно здесь.

Но есть же еще какие-то сертификаты, которые признают в Европе. Что о них известно?

В ЕС с 1 июля действуют Европейские цифровые ковид-сертификаты (EU Digital COVID Certificate). Они содержат информацию о прививках, наличии иммунитета после болезни или отрицательном результате теста на коронавирус и бывают двух видов: бумажные и цифровые. Сейчас их признают 27 стран-членов ЕС, а также Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Украинцы смогут получить такой сертификат?

Сейчас нет, но в будущем возможно. В ЕС пока разрабатывают процедуру выдачи сертификата гражданам других стран. Однако Украина уже разработала по европейскому образцу собственные ковид-сертификаты, или так называемые цифровые паспорта вакцинации.

Что известно о цифровых паспортах вакцинации? Как такой получить?

Украинские цифровые паспорта вакцинации будут двух видов — внешние и внутренние. Внутренние будут действовать внутри страны, они помогут избежать некоторых ограничений при следующем локдауне. Внешние предназначены для зарубежных поездок. Подобно европейским ковид-сертификатам украинский паспорт вакцинации будет содержать информацию о прививках (препарат, дата вакцинации), о том, болел ли человек коронавирусом в прошлом, результаты ПЦР-тестов.

Действовать он будет 180 дней с момента вакцинации или первого положительного теста на ковид, 72 часа — после отрицательного результата ПЦР-теста.

С 1 июля те, кто вакцинировался, уже могут отправить заявку на формирование сертификата в приложении «Дія». Как это сделать — можно почитать здесь. Пока услуга на стадии тестирования, но после формирования сертификата можно будет получить его бумажную версию у семейного врача.

Однако в ЕС украинские паспорта вакцинации попасть не помогут — их еще не одобрила Еврокомиссия. Украинская власть начала договариваться о признании документов в Европе еще в апреле 2021 года, но пока безрезультатно.

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