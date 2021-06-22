Один день с главой «Укроборонпрома» Юрием Гусевым. Он пытается реформировать концерн: сидит на бесконечных совещаниях, хвалит Владимира Зеленского и думает о судьбе Родины. Очень большой репортаж

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Генеральному директору Государственного концерна «Укроборонпром» Юрию Гусеву 41 год. В 2014—2016 годах он успел поработать заместителем министра обороны и подружиться с нынешним главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Во время парламентских выборов 2019 года вошел в список партии «Слуга народа» под 41-м номером, но передумал баллотироваться, а вместо этого полтора года возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию. Третьего декабря 2020 года Гусева назначили директором «Укроборонпрома» — стратегического производителя техники и вооружения в Украине. На этой должности у Гусева есть одна главная задача — довести до конца начатую реформу концерна. Корреспондент Маша Жартовская и фотограф Александр Кузьмин провели один день с Гусевым, во время которого сидели на бесконечных совещаниях, узнали, почему вот уже полгода не могут найти директора по инновациям, как концерн планирует отказаться от бумажных документов. И еще — что будет делать сам Гусев, когда концерна не станет (спойлер: работать там, куда пошлет президент).

Александр Кузьмин / «Бабель»

Реформа «Укроборонпрома», предложение Владимира Зеленского, 12-часовой рабочий день и мат как часть оборонной экосистемы

Понедельник, 7:58. Мы c фотографом Александром Кузьминым звоним в дверь квартиры на 14-м этаже киевской многоэтажки. Спустя несколько секунд открывает Юрий Гусев. На нем светлая рубашка, голубые брюки и темно-зеленые носки. Гусев жестом приглашает нас войти и идет на кухню, бросая:

— Там есть тапочки, если нужно, но я обычно хожу в носках.

Мы проходим в небольшую комнату-студию. Фотообои, у стены холодильник с магнитами, телевизор по центру, небольшой журнальный столик и диван. На полках — многочисленные иконы, на стене фото Гусева и его жены Ольги со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Фото подписано лично им. Гусев — доктор богословских наук, и встречей с Патриархом очень гордится.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Спрашиваю, как вера уживается с необходимостью возглавлять концерн, который продает оружие. Гусев ограничивается коротким объяснением: «Война за свою землю — священна».

Он ставит на плиту кофе и рассказывает о своей квартире. Говорит, что купил ее в 2007 году, но кредит выплатил только месяц назад. А в 2017 купил еще одну, тоже в кредит, но она почти в три раза больше ― 133 квадрата.

Я перевожу тему разговора, спрашиваю, всегда ли Гусев выезжает на работу так рано. Уже на 8:30 у него запланировано первое совещание в здании концерна на улице Дегтяревской.

— Меньше 12 часов в день работать получается очень редко, — говорит Гусев, вынимает из ящика шкафа синий галстук и повязывает его, ― надеюсь, в июле будет отпуск, заявление на имя президента Владимира Зеленского уже написал.

Я предлагаю начать день с того, чтобы вспомнить, почему именно его назначили генеральным директором концерна «Укроборонпром». Ведь это — стратегический производитель вооружения и военной техники в Украине. До войны он объединял 137 предприятий. Сейчас 116 из них остались на подконтрольной Украине территории, а 21 — на временно оккупированных территориях и в Крыму. В апреле этого года 17 предприятий передали Фонду госимущества на приватизацию. Всего на предприятиях около 67 тысяч сотрудников. Гусев, хоть и работал заместителем министра обороны Украины, признается, что с концерном никогда не пересекался. Так почему же его назначили?

Гусев хвастается, что за те полтора года, что он возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию, президент Владимир Зеленский приезжал в область шесть раз и остался доволен показателями «Большого строительства» и других проектов. В один из ноябрьских дней Зеленский позвонил и пригласил на разговор.

— Он сказал: «Я считаю, что тебе нужно идти в «Укроборонпром». Я не очень хотел идти в «Укроборонпром», потому что… Ну, это непростая структура, о неэффективности которой всегда ходили легенды. Но сейчас я рад, что президент решил именно так, — рассуждает Гусев.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Собеседники «Бабеля» в концерне утверждают, что слухи о назначении Гусева на «Укроборонпром» уже ходили в июле 2020 года, когда концерн еще возглавлял Айварас Абромавичус. Главным лоббистом этого назначения и тогда и сейчас называют главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

Спрашиваю, имел ли отношение к его назначению Давид Арахамия. С ним Гусев подружился в 2014 году — во время их общей работы в Министерстве обороны. Арахамия, рассказывает Гусев, о будущем назначении не знал и очень удивился предложению Зеленского.

За разговорами мы так и не успеваем выпить кофе. Гусев набрасывает пиджак, быстро обувает туфли, и мы идем к лифту. Часы на его iPhone специально настроены на пару минут вперед, чтобы везде успевать.

От дома Гусева до здания «Укроборонпрома» около семи минут езды. По дороге он то и дело отвлекается на сообщения в телефоне. Спрашиваю, какие задачи ему поставил Зеленский. Гусев отвечает чиновничьей заготовкой.

— Трансформировать «Укроборонпром» в новые, современные институции, которые реализовывали бы задачи, направленные на укрепление обороноспособности вооруженных сил, — чеканит Юрий.

О необходимости реформировать концерн говорили еще в середине 2016 года. Реформа «Укроборонпрома» стартовала в 2019 году. Ее идеологом стал бывший генеральный директор концерна Айварас Абромавичус.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Если вкратце, то вместо концерна, созданного в 2010 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича, предполагается создать несколько отраслевых объединений по видам вооружений и работы. Всего таких объединений должно быть шесть — авиаремонт, бронетехника, высокоточные вооружения, боеприпасы и спецхимия, радарные системы и морские системы. Еще одну группу планируют объединить в «Аэрокосмические системы Украины».

Предприятия, которые не связаны с оборонной промышленностью и у которых уже долго нет заказов, но есть активы, планируют передать Фонду госимущества и потом приватизировать.

Юрий Гусев застал эту реформу уже на стадии, когда собрали команду, были готовы основные направления, а в парламенте зарегистрировали нужный законопроект № 3822. В декабре 2020 года Гусев подписал приказ о начале корпоратизации предприятий УОП и публично пообещал, что закончит этот процесс в течение шести месяцев. В январе 2021-го депутаты в первом чтении приняли этот законопроект № 3822. Но затем процесс замедлился. Пока реформа идет медленнее, чем ожидалось.

Через несколько минут мы подъезжаем к зданию концерна. Гусев быстрым шагом заходит в здание, на ходу успеваю спросить, материт ли он сотрудников.

— Да. Это плохо, но в оборонке — это часть экосистемы, — говорит Гусев, добавляя, что если подчиненные выполняют свои обязательства и достигают поставленных целей, то он — позитивный руководитель, а если этого не происходит — жесткий.

Бесконечные совещания, символическая прививка от коронавируса и больше никакой бумаги

Юрий поднимается к себе в кабинет, надевает маску и шагает в комнату переговоров, где уже собрались подчиненные — его заместители и руководители разных департаментов.

Гусев первый рассказывает о важных новостях прошлой недели — совещаниях, прошлых и будущих заседаниях в Офисе президента и Совете национальной безопасности и обороны. Об «очень продуктивной встрече» с Ассоциацией судостроителей Украины, на которой создали очередную рабочую группу.

Александр Кузьмин / «Бабель»

— Кстати, — заметно оживляется Гусев, — на этой неделе нам повторно нужно объявить конкурс на должность директора по инновациям и научно-техническому развитию! Все, кто подавались в прошлый раз, могут подаваться повторно, и, возможно, мы все-таки найдем человека, который был бы бриллиантом в нашей команде!

Впервые конкурс объявили еще в декабре прошлого года. Список требований к кандидату — внушительный. Степень МВА, десятилетний опыт на такой же должности. Директору придется внедрять стратегию по инновациям, разрабатывать бизнес-модели, проводить переговоры с донорами и еще много чего.

Гусев предлагает создать рабочую группу и определить, какие именно комплектующие для своей продукции предприятия концерна могут производить у себя, а не покупать у других.

– Давайте все направлять в первую очередь на производственные мощности наших предприятий. Все, что можно! Даже если это один болтик и мы можем его производить, — давайте его производить! — заправски рассуждает Гусев.

Его выступление длится около десяти минут, а дальше он по очереди дает слово своим заместителем. В комнате с Гусевым человек двенадцать, еще многие подключены в ZOOM — это видно на большом экране прямо напротив кресла Гусева.

Один из подчиненных рассказывает о встрече с представителями Центра СНБО по поводу стратегии по киберзащите и обороне.

— Татьяна, — обращается Гусев к руководителю департамента коммуникаций Татьяне Боковне, — я считаю, что нам нужно это прокоммуницировать. Мы же вводим дополнительную должность офицера по киберзащите и кибероружию! Я готов это сегодня озвучить на форуме «Украина 30».

Внезапно Гусев при всех отчитывает одного из подчиненных за опоздание. Это выглядит наигранно и странно.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Сразу после экзекуции отчитывается Михаил Морозов, заместитель Гусева по маркетингу и сбыту. Он рассказывает о выставке «Зброя та безпека». В ней участвуют около 40 предприятий, которые входят в состав концерна и выставляют почти полторы сотни экспонатов.

— На выставке есть целый ряд технических замечаний. Например, там есть радар на базе КАМАЗа, и мы прилагаем усилия, чтобы заклеить название КАМАЗ названием фирмы, которая его [радар] установила — это то ли чехи, то ли турки, — говорит он.

Морозову не хочется, чтобы название российской компании КАМАЗ фигурировало на международной выставке, которая проходит в Украине.

Он несколько минут рассказывает о многих контрактах предприятий концерна: получили деньги из Эфиопии, участвуют в тендере Малайзии, возможны подписания контрактов в Ираке, продолжают бороться за деньги из Перу и надеются на партнерство с Бразилией. Но из спича неясно, что это за контракты и партнерства, а также сколько это реально принесет денег.

— Американцы купили у «Укрспецэкспорта» «Дозор». Контракт больше чем на $500 тысяч. Я надеюсь, что машины им понравятся и они откажутся от своих Хаммеров и будут покупать наши «Дозоры», — чеканит Морозов.

«Укрспецэкспорт» — госпредприятие в составе концерна, которое специализируется на экспорте и импорте продукции и услуг военного и специального назначения. В 2015 году «Дозор» проходил государственные испытания, и у него нашли 49 разных недостатков. После этого Минобороны и концерн подписали договор, по которому машину могли принять на вооружение украинской армии, но только после того, как устранят все неполадки. Первые десять автомобилей передали армии в 2016 году.

После Морозова докладывает Роман Забарчук — заместитель генерального директора по безопасности. Он рассказывает про ситуацию на тернопольском заводе «Промінь». Этот завод специализируется на разработке и производстве антенных систем для наземных станций спутникового телевидения и связи. Продукцию завода используют для производства систем ПВО, а также авиационной навигации. В конце мая у Гусева была командировка в Тернополь, там он заявил, что завод требует срочного реформирования. На совещании обсуждают две проблемы — ремонт крыши и назначение нового директора.

— У меня два вопроса — когда мы назначим руководителя и когда начнем ремонт крыши? — строго настаивает Гусев, стуча рукой по столу, — эти же задачи ставились почти три недели назад, и вот сейчас я хочу получить ответ на два простых вопроса!

Кое-как сроки определяют, Забарчук записывает их себе в блокнот. Затем на совещании обсуждают вопрос вакцинации — собираются вакцинировать людей, которые связаны с экспортом продукции и оборудования, потому что у них много заграничных командировок. Проблема в том, что необходимой для путешествий вакцины Pfizer для «Укроборонпрома» нет, а есть только CoronaVac.

Александр Кузьмин / «Бабель»

— Если нужно, я готов позвонить Виктору Ляшко и сказать, что это очень важно. Чтобы в виде исключения сделать прививку тем, у чего уже есть международное признание, — говорит Гусев.

— Татьяна, — обращается он к Боковне, — а мы как-то вакцинацию коммуницируем?

— Мы обязательно ее коммуницируем, — говорит она.

— Мы же говорили, чтобы Сергея Бычкова как-то вакцинировать, нужно какого-то символического человека!

На совещании соглашаются внести 76-летнего директора «Антонова» Бычкова в списки, чтобы тот сделал символическую прививку.

После нее говорят про IT, и тут Гусев снова оживляется.

— Когда полностью перейдем на электронный документооборот? — спрашивает он.

Ему отвечают, что большинство документов могут быть в системе электронного документооборота, они уже оцифрованы, но есть нюансы. Спор по поводу электронных документов продолжается несколько минут, и в какой-то момент звучит простое предложение: запретить печатать бумажные.

— А я за, — говорит Гусев, — а давайте все перейдем на планшеты и будем делать все в электронном виде!

Он продолжает требовать дату, ее трудно назвать из-за многих нюансов, в итоге Гусев называет ее сам — с первого августа.

— Вот со второго августа у нас на принтере будет разрешена печать только тех документов, которые нельзя использовать в электронном виде, — говорит он.

На этом рабочее совещание заканчивается, впереди у Гусева их еще несколько. Они касаются долгов по зарплате на предприятиях концерна и регистрации новой торговой марки.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Увольнение сотрудников, долги по зарплате, ссора с Мустафой Найемом и бумажная газета

Мы идем в кабинет Гусева. Там он запрещает фотографировать, говорит, что такие требования безопасности. Кабинет как кабинет. Кожаные диваны и кресла, темно-синий ковер на полу, на стене — доска с графиками и задачами. Гусев показывает на портрет своих детей на стене.

— Помните, президент говорил чиновникам повесить в кабинетах фотографии своих детей? Вот я так и сделал, — не без гордости говорит он.

Накануне очередного совещания успеваю спросить о его первых шагах в концерне. С приходом Гусева в «Укроборонпроме» сократили десять процентов персонала в разных департаментах. Он говорит, что около 30 человек из около 300.

Например, под такое сокращение попал Мустафа Найем, бывший депутат, а позже заместитель гендиректора концерна. Гусев и Найем причины увольнения не комментируют, но по информации «Бабеля», последний готовил план оздоровления предприятия, и в том числе, по выплатам долгов по зарплатам на Харьковском авиационном заводе. Это — одно из самых проблемных предприятий концерна. Гусев назначил на предприятие нового директора, а вопросами зарплат и коллектива все равно поручил заниматься Найему. Гусев и Найем открыто поругались, после чего должность Найема сократили, а всех подчиненных передали заму по безопасности.

Вопросы о Найеме Гусева заметно раздражают.

— Я свои кадровые решения не комментирую. Его должность упразднили в рамках оптимизации работы нашей команды. С Мустафой я знаком более десяти лет и желаю ему всего самого наилучшего, но в нашей команде он не работает, — говорит Гусев.

Он удивляется, что я спрашиваю о Найеме. Объясняю, что за время работы в УОП многие новости о реформах общество узнавало именно благодаря ему.

— А теперь будут узнавать благодаря вашим материалам, — отрезает Гусев.

Коммуникациям он уделяет много времени и внимания. Например, в профильном департаменте раньше работали три человека, а теперь его расширили до семи. Еще при Гусеве запустили новый сайт концерна. Его разработали за 2,5 месяца и 47 тысяч гривен.

Юрий рассуждает о том, как важно рассказывать сотрудникам предприятий о реформе.

— Мы сделали корпоративную газету, мы пишем о планах и благодарим коллективы и руководителей этих предприятий, когда они достигают поставленных целей, —увлеченно говорит о газете Гусев, который еще несколько минут назад требовал у подчиненных отказаться от бумаги. Чуть позже руководитель департамента коммуникаций Татьяна Боковня приносит ему тезисы для выступления на форуме. Они тоже распечатаны на бумаге.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Поговорить больше — не успеваем. Гусеву нужно начинать совещание со своими заместителями Романом Бондарем и Сергеем Иванютой, который отвечает за финансово-экономические вопросы. Обсуждают долги по зарплатам, которые накапливались годами.

Финдиректор поясняет, что концерн и его предприятия могут выплатить только очень небольшую часть долгов.

— Если не найдете, будем задерживать нашу зарплату, это оценка нашей работы, я устал все время говорить об этом, — говорит Гусев и к пятнице просит подготовить отчет о выплатах.

Пока ждут следующего совещания, Гусев поворачивается к своему первому заместителю Роману Бондарю и говорит о том, что на выходных прочитал книгу преподавательницы львовской бизнес-школы Валерии Козловой об эмоциональном интеллекте и сделал много разных выводов .

— Вот сейчас анекдот вспомнил: уволили сотрудника банка по фамилии Козлов, который в ответ на звонки отвечал: «Банк развития Козлов», — смеется Гусев.

Выступление на форуме, поездка на «Антонов», приоритеты, пионерские лагеря и колбаса из кроликов

Около половины одиннадцотого Гусев спешит на форум «Украина 30» в конгрессно-выставочный центр «Парковый». Там у него запланировано выступление о реформе концерна, участие в пресс-конференции и небольшое интервью телеканалу «Первый деловой».

В «Парковом» уже ждет Татьяна Боковня. Она подводит Гусева на интервью, затем на грим, после он идет выступать. Пока ждет начала выступления, говорит с главой набсовета «Укроборонпрома» и советником главы Офиса президента по экономическим вопросам Тимофеем Миловановым.

Александр Кузьмин / «Бабель»

В июне, за день до того как Милованов возглавил набсовет, стало известно, что дочернее предприятие УОП «Спецтехноэкспорт» заключило контракт об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн с Киевской школой экономики (КШЭ), президент которой — тоже Милованов. В итоге Милованов заявил, что КШЭ сделает аналитику для предприятия бесплатно, а контракт аннулируют.

Гусев выступает на форуме одиннадцать минут. Он рассказывает о корпоративном управлении и реформировании концерна по поручению президента. Гусев вообще часто хвалит Зеленского, благодарит его за поддержку, рассказывает о поручениях.

Александр Кузьмин / «Бабель»

После выступления едем на «Антонов» — там он собирается подписать договор о кластере высоких технологий. Это будет объединение между «Антоновым», Министерством образования и науки и Национальной академией наук. По замыслу кластер займется созданием высоких технологий в авиастроении.

Пока едем, спрашиваю его о сотрудничестве концерна с КШЕ, напоминаю о скандале с контрактом «Спецтехноэкспорта».

— Его [контракт] отрабатывали несколько месяцев. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку, было ли нарушение закона во время его подписания, сейчас он расторгнут, расходов со стороны «Укроборонпрома» не было, — объясняет Гусев.

Боковня, которая едет на переднем сидении авто, показывает Гусеву фото с его выступления на форуме, акцентирует внимание на красивой презентации.

Александр Кузьмин / «Бабель»

На фоне красивых слайдов напоминаю Гусеву — в одном из своих интервью он дает себе девять месяцев, чтобы показать результат. С момента его назначения гендиректором концерна прошло шесть — чего добился?

Развернувшись ко мне корпусом на заднем сидении машины, Гусев рассказывает, что есть четыре направления и приоритета.

Первый — выполнение государственного оборонного заказа. По результатам 2020 года некоторые контракты по гособоронзаказу, рапортует Гусев, выполнены на сто процентов, некоторые — досрочно. По результатам четырех месяцев 2021 года Гусев отмечает рост производства на двадцать процентов и планируют сохранить такую динамику до конца года.

Второй приоритет — расширение внешних рынков для продукции «Укроборонпрома». Гусев рассказывает, что за четыре месяца 2021 года подписали контрактов на сумму в 2,5 раза большую, чем за такой же период 2020-го.

Третий приоритет — корпоратизация «Укроборонпрома», и Гусев ждет, когда же примут нужный для этого закон № 3822.

И четвертый приоритет, рассказывает Гусев, связан с развитием новых проектов и продуктов.

— Мы ввели должность директора по инновациям. На первом конкурсе не установили победителя, и сейчас ищем человека, который бы двигал инновации. Почему? Беспилотные системы, кибероружие, новые технологичные и высокотехнологичные виды оружия — это будущее, и нам нужно думать, каким оно должно быть, — рассказывает он.

За разговорами о приоритетах мы приезжаем на «Антонов», Гусева встречает гендиректор Сергей Бычков и остальные сотрудники. Бычков суетится вокруг Гусева, тот не обращает на него внимания, отходит поговорить по телефону. Бычков в ожидании начальника кокетничает с Боковней.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Она говорит, что его нужно вакцинировать публично. Тот спрашивает, какой вакциной — Pfizer или CoronaVac?

— У нас на заводе каждый день вакцинируют CoronaVac, но я им не хочу, — говорит Бычков так, будто только что съел лимон, — я хочу Pfizer.

Пока Гусева нет, а мероприятие все еще не началось, слушаю о большом хозяйстве «Антонова»: тут и «пионерские лагеря, которые не разрушились после развала СССР», и даже свиньи и кролики, из мяса которых делают колбасу, а потом продают сотрудникам завода в магазине «Кулинария» на двадцать процентов дешевле, чем в рознице.

— Но все это дотационное, — говорит Бычков. То есть убыточное.

Гусев как раз заканчивает говорить по телефону, и все вместе идут подписывать соглашение. Где-то накрыт стол, чтобы отметить в торжественной атмосфере, но Гусев не остается — спешит обратно в здание концерна.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Вера в полиграф, собеседование директоров предприятий и мысли Юрия Гусева о Родине

Плюхнувшись в рабочее кресло, Гусев просит секретаршу принести чай. По плану — у него работа с документами.

— Как у нас дела? — спрашивает ее Гусев и делает комплимент. — Вы сегодня в красном? Вам идет. А когда вы на полиграф?

— В среду, — отвечает секретарша.

Гусев — большой поклонник проверки на полиграфе, он рассказывает, что и сам проходил его несколько раз. При нем проверки стали частью кадровой политики —возможность проверки прописана в контракте, отказаться от нее сотрудники не могут. Гусев говорит, что на основе данных проверки может уволить сотрудника.

Подписав много документов, а на это уходит около получаса, Гусев проводит еще одно совещание, которое касается выставки. О ней говорили утром.

— Мы решили проблему с этим КАМАЗом, — сходу начинает Морозов, — просто оторвали эту табличку! Восемдесят процентов, что президента не будет на выставке — у него в это время другое мероприятие.

Морозов рассказывает, что «главный на этой выставке — Арсен Аваков», и из Офиса президента поступила информация, что Аваков президента на выставку не пригласил. Поэтому Морозов просит Гусева расписаться в приглашении от имени концерна, у него на выставке свой стенд.

После этого Гусев собеседует руководителей оборонных предприятий. Выглядит это так: из приемной заходит собеседуемый, у Гусева уже подготовлены все данные, говорят они не больше пяти минут. Суть — продление контрактов. Директора заходят по очереди, Гусев смотрит на показатели предприятий. Требование ко всем одно: рост объемов производства, отсутствие задолженности по зарплате. Почти у всех директоров «на предприятиях все хорошо», а вопросов к Гусеву нет.

У отдельных кандидатов Юрий может спросить о достижениях за последние полгода, а еще — какая у них мечта. Это последний вопрос, который обычно задает Гусев. Кто-то не может сразу ответить, а кто-то рассказывает о квартирах для детей или самореализации.

Спрашиваю, зачем он задает этот вопрос.

— Мне кажется, если у человека есть мечта, значит, он к чему-то стремится, целеустремленность для меня — качество руководителя, а если он не видит цели то не может руководить, — объясняет Гусев.

Руководители предприятий, которые появляются на собеседовании, — люди в возрасте. На вид им за шестьдесят. Но Гусев говорит, что есть и «молодые ребята тридцати-сорока лет».

Иногда Гусев говорит как заправский чиновник, избегает острых углов в ответах и как будто играет. Говорю ему, что он старается демонстрировать эффективность. Он поправляет, что не демонстрирует, а хочет быть эффективным. Проблемы, настаивает Гусев, он не замалчивает. Говорит о накопленных долгах, устаревшем оборудовании, высоком среднем возрасте главных конструкторов.

Впереди у него еще несколько совещаний, которые касаются оружия и безопасности, в Офисе президента, встреча с потенциальными партнерами, а вечером — ужин с делегацией из Арабских Эмиратов в гостинице InterContinental.

На эти встречи нам нельзя. Мы прощаемся около пяти вечера перед входом в здание Офиса президента на улице Банковой. Задаю ему почти тот же вопрос, что и он во время собеседований — кем бы он хотел запомниться на этой должности?

— На мой взгляд, важно не столько, кем ты станешь, сколько, что ты сделаешь. Я каждый свой день работаю для того, чтобы все наши приоритеты реализовывались, — отвечает он и добавляет, — мне важно, чтобы мальчишки опять хотели создавать самолеты, а не стать юристами и уехать на клубнику в Польшу.

Александр Кузьмин / «Бабель»

Сам Гусев не знает, где окажется после реформы концерна. Говорит, что будет работать, где решит президент.

— Буду делать все возможное и невозможное, чтобы служить Родине! — пафосно говорит он и входит в здание Офиса президента.