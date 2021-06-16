Хочу отдохнуть за границей с детьми, а их пока не вакцинируют. Что нужно, чтобы их пустили в другие страны? А карантин детям надо проходить?

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Период массовой вакцинации в Украине совпал с началом сезона отпусков. Привитые взрослые уже планируют поездки на ближайшие месяцы. Однако у тех, кто собирается ехать на отдых с детьми, ситуация сложнее: несовершеннолетних пока что не вакцинируют. Как быть с ними? «Бабель» разобрался в ситуации, вот короткий гид.

Взрослые уже вакцинированы, а детям прививки пока не делают. Сможем ли поехать за границу вместе?

Скорее всего, да. Действует общее правило: если взрослый может въехать в страну с негативным ПЦР-тестом, надо сделать его и ребенку ― и на границе вопросов не возникнет. Если на границе принимают документы о том, что человек недавно переболел COVID-19, а у ребенка был коронавирус и этому есть документальное подтверждение ― этого тоже достаточно для въезда в страну. Все запреты на въезд для граждан Украины распространяются и на детей.

Четырнадцатого июня Совет ЕС рекомендовал освободить от ПЦР-тестов детей младше 12 лет, но каждая страна решает сама, делать это или нет. Проблемы могут возникнуть только в случае, если страны открывают въезд исключительно для полностью вакцинированных туристов. Теоретически это возможно в ряде европейских стран с суровым режимом въезда, но пока что таких решений нет.

А как с карантином? Детям тоже надо его проходить?

Совет ЕС рекомендовал странам Евросоюза действовать так: если никто из сопровождающих взрослых не должен проходить карантин, то и дети не должны. И наоборот. Этого принципа придерживаются в ЕС и во многих других странах мира.

Если есть сомнения насчет правил в той стране, куда вы едете, ― детали можно уточнить на специальном сайте украинского МИДа. Учтите, что правила могут внезапно меняться.

Так ведь не может длиться вечно. Детей когда-нибудь будут вакцинировать?

Да, и уже начали. В США и ЕС вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech уже делают прививки детям в возрасте от 12 лет. К осени вакциной Pfizer, скорее всего, разрешат прививать детей с двухлетнего возраста. То же самое и с другими вакцинами, в частности с американской Moderna. Так что со временем вакцинация доберется до всех. И только после этого у детей будут требовать свидетельства о вакцинации наравне со взрослыми ― как было с другими инфекционными заболеваниями.

А когда въезд откроют по паспортам вакцинации? Как детям тогда въезжать?

В Европе их называют COVID-сертификатами, они подтверждают, что человека или полностью вакцинировали, или он переболел ковидом, или получил негативный ПЦР-тест. Их начнут выдавать с 1 июля. Такой сертификат будет действовать на протяжении 180 дней. Украина тоже будет их выдавать с 1 июля, а с каждой страной ЕС (и не только) придется отдельно договариваться об их взаимном признании. Уже есть соглашения с Венгрией, Молдовой, Испанией, Грузией и Турцией.

Соответственно, ребенку будет достаточно сертификата о перенесенном ковиде или негативном ПЦР-тесте для въезда в страны, с которыми Украина договорилась.

Как невакцинированным детям вести себя в поездке?

Так же, как вели бы себя вы до вакцинации. Надо по-прежнему носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, иметь при себе санитайзер. Обычно дети болеют COVID-19 реже и переносят его легче взрослых. Но риск все равно остается.