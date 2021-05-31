Вижу новости, что ЕС разрешит въезд вакцинированным туристам. Уже летом я смогу поехать в Европу? Возможно, но есть много нюансов

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Двадцатого мая Совет Европейского Союза официально одобрил изменения в свою политику «закрытых границ» во время пандемии коронавируса. Там решили, что будут пускать в страны-члены ЕС полностью вакцинированных туристов. Неужели это значит, что летом можно будет поехать в Европу? Это очень и очень вероятно, но все зависит от вакцины, даты прививки и наличия COVID-паспорта.

Пандемия коронавируса длится уже больше года. ЕС до сих пор не пускает туристов?

Формально, да. Евросоюз запретил так называемые «несущественные поездки», большинство из которых — именно туристические. В начале пандемии границы были закрыты полностью, но уже летом 2020 года это ограничение значительно ослабили.

Въехать в страны Евросоюза можно, если есть уважительная причина. Это может быть, например, лечение, учеба, работа или воссоединение семьи. Однако придется отсидеть карантин или сдать ПЦР-тест на коронавирус — эти требования каждая страна устанавливает самостоятельно.

Неужели Европейский Союз за все время пандемии не принял ни одного туриста?

На самом деле, нет. Еще летом 2020 года ЕС ввел ряд критериев, по которым определяет страны с низким распространением коронавируса. Для их граждан отменили все ограничения на поездки. Сейчас в списке только восемь стран: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай (при условии, что китайцы тоже откроют границы для европейцев).

К сожалению, Украина не соответствует этим критериям. У нас количество новых случаев заражения значительно превышает допустимое, а тестов на коронавирус делают крайне мало.

Сейчас ЕС решил открыть границы?

Да. Во-первых, потому что в ЕС активно продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в Евросоюзе использовали 200 миллионов доз вакцин, а минимум одну дозу получили уже почти 35 процентов населения.

Во-вторых, и это самое главное, в ЕС есть страны, экономика которых очень сильно зависит от туризма. Эти государства полностью потеряли туристический сезон 2020 года и не хотят снова с этим столкнуться. Поэтому еще с начала весны ряд стран-членов ЕС, особенно Греция, активно давили на других с требованием значительно ослабить правила въезда для туристов.

Хорошо, я уже сделал прививку. Могу завтра лететь в Европу?

На следующий день после прививки — точно нет. И это не зависит от того, какую дозу вакцины вы получили — первую или вторую. В ЕС разрешат въезд только полностью вакцинированным туристам — то есть тем, кто получил обе дозы вакцины, и только через 14 дней после второй прививки.

Но и это еще не все. Вакцинацию нужно подтвердить. В ЕС уже готовятся ввести специальные паспорта вакцинации, их запустят в конце июня — начале июля. В Украине тоже обещают такие паспорта. И уверяют, что они будут содержать всю необходимую для Евросоюза информацию. Пока их нет, вопрос подтверждения вакцинации будет зависеть от двусторонних договоренностей между ЕС и Украиной. В Евросоюзе уверяют, что до появления паспортов вакцинации страны-члены могут впускать туристов с сертификатами их стран, которые содержат хотя бы минимальный объем данных, позволяющий проверить их достоверность.

Существует еще один нюанс — это сама вакцина. Страны ЕС должны открыть границы для тех туристов, которые вакцинировались сертифицированным в ЕС препаратом. Также страны-члены могут впустить туристов, которые вакцинировались сертифицированным ВОЗ препаратом.

ЕС пока что сертифицировал только четыре вакцины от таких компаний:

Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca;

Moderna;

Johnson & Johnson .

ВОЗ добавляет к этим препаратам еще четыре:

вакцины AstraZeneca, изготовленные в Индии (Covishield) и Южной Корее (SKBio);

китайскую вакцину от Sinopharm;

китайскую вакцину от Sinovac, которая называется CoronaVac.

В Украине сейчас вакцинируют четырьмя препаратами:

Pfizer-BioNTech (интервал между дозами составляет 21 день);

Covishield (интервал между дозами — 84 дня);

SKBio (интервал между дозами — 84 дня);

CoronaVac (интервал между дозами — 28 дней).

Это означает, что только полностью вакцинированные препаратом от Pfizer украинцы смогут стопроцентно поехать в ЕС. Судьба остальных будет зависеть от решения каждой страны-члена ЕС. Учитывая общее желание побыстрее открыть границы, вероятно, почти все страны в ЕС разрешат въезд и тем туристам, которые вакцинировались одобренными ВОЗ препаратами.

Стоп, в Украине же вакцинируют препаратом от AstraZeneca. И в Европе тоже. Это какие-то разные вакцины?

Дело в том, что вакцина AstraZeneca производится в разных местах. Те препараты, которые получает Евросоюз, преимущественно изготавливаются именно в ЕС или в Великобритании и США. Но для других стран мира эту вакцину по лицензии выпускают также заводы в Южной Корее и Индии.

Действительно, ЕС не сертифицировал произведенные в Южной Корее или Индии вакцины, но это им и не надо — мощностей заводов в Европе и США вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности Евросоюза. К тому же ЕС отказался продлевать контракты с AstraZeneca и больше не будет закупать ее вакцины.

В то же время ВОЗ сертифицировала произведенные в Индии и Южной Корее вакцины для того, чтобы их могли передавать в другие страны в рамках инициативы COVAX.

А как же поехать в отпуск с детьми? Их пока что не вакцинируют.

Действительно, пока что детей не вакцинируют от коронавируса. Но уже сейчас эти правила меняются. Например, ЕС разрешил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer. Сейчас производители изучают этот вопрос, чтобы выяснить эффективность вакцинации детей от коронавируса.

Пока что существуют только проекты решений Европейского Союза по поводу детей. Скорее всего, им разрешат въезд при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антитела.

Я слышал, что в некоторые страны пускают и невакцинированных. Разве в ЕС не единые правила для всех?

Не для всех. Подавляющее большинство стран Европы входят в так называемую Шенгенскую зону. Фактически, именно со странами Шенгенской зоны Украина получила безвизовый режим в 2017 году. Между государствами Шенгенской зоны нет границ, а потому там можно свободно ездить из страны в страну. Кроме стран-членов ЕС, в Шенген также входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Но есть страны ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону. Это Ирландия, которая изначально проводила собственную визовую политику, а также страны, которые обязались вступить в Шенген, но пока что этого не сделали: Кипр, Румыния, Болгария и Хорватия. Эти пять стран самостоятельно решают визовые вопросы.

Ирландия, например, пускает в страну украинцев с визами и без вакцинации. Но для въезда также потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Впускает и Болгария — с тестом, сертификатом вакцинации или документом, подтверждающим, что в течение последних 6 месяцев вы переболели коронавирусом. Для въезда на Кипр нужен отрицательный результат ПЦР-теста как до прилета, так и после него. Румыния тоже с 1 июня изменила правила въезда и разрешила путешествовать, но есть ряд условий. Хорватия въезд украинцам тоже разрешила со 2 июня, в том числе и с туристической целью.

Четырнадцатого мая в одностороннем порядке об изменении правил въезда объявила Греция, которая входит в Шенгенскую зону. В стране решили открыть границы для граждан 20 стран, среди которых и Украина. Для въезда в Грецию нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном за 2—9 месяцев до въезда коронавирусе. Важное уточнение — прилететь в Грецию с пересадкой где-то в Европе не получится, вас просто не пустят в самолет из-за запрета на въезд. Поэтому из Украины стоит искать прямые рейсы или с пересадкой в тех странах, куда въезд украинцам разрешен.

Одни страны открывают границы, другие закрывают — все это очень сложно. Может, где-то есть сервисы с актуальной информацией, куда и как я могу поехать на отдых?

Да, такие сервисы есть. В МИД Украины создали специальную карту, которая обновляется и показывает, куда и при каких условиях могут поехать украинцы. Ее можно посмотреть по ссылке.

Похожий сервис есть и в Европейском Союзе. Он называется Re-Open EU, но сфокусирован исключительно на ЕС. Там можно проверить актуальную информацию о том, где в Европе сложная ситуация с коронавирусом, а где, наоборот, заболеваемость идет на спад. Это позволит при планировании поездки понять, насколько серьезными могут быть карантинные ограничения в стране, которую вы хотите посетить. Также на сайте можно найти актуальный перечень стран, которые в ЕС считают безопасными.

Если же сомневаетесь в том, правильно ли вы поняли требования каждой из стран, то существует еще один полезный портал — от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). На их карте собраны абсолютно все требования для въезда в любую страну и есть специальная анкета. В этой анкете нужно указать все данные: ваше гражданство, вид паспорта, дату въезда, страну, которую хотите посетить, цель поездки и много-много других важных деталей. После заполнения анкеты система выдаст окончательную информацию о том, разрешат ли вам въезд.

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