Украина в первый день Паралимпиады завоевала три золотых медали

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Украина в первый день Паралимпийских игр, которые проходят в Пекине, получила 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награду — в разных классах биатлонных спринтерских гонок. Об этом сообщает Суспільне.

Золото:

Григорий Волчинский – спринт, стоя;

Оксана Шишкова – спринт, нарушение зрения;

Виталий Лукьяненко – спринт, нарушение зрения.

Серебро:

Тарас Радь – спринт, сидя;

Людмила Ляшенко – спринт, стоя;

Александр Казик – спринт, нарушение зрения.

Бронза:

Дмитрий Суярко – спринт, нарушение зрения.

Благодаря триумфу в парабиатлоне Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2022. Соревнования проходят в Пекине с 4 по 13 марта.