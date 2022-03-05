Украина в первый день Паралимпиады завоевала три золотых медали
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Twitter / Beijing 2022
Украина в первый день Паралимпийских игр, которые проходят в Пекине, получила 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награду — в разных классах биатлонных спринтерских гонок. Об этом сообщает Суспільне.
Золото:
- Григорий Волчинский – спринт, стоя;
- Оксана Шишкова – спринт, нарушение зрения;
- Виталий Лукьяненко – спринт, нарушение зрения.
Серебро:
- Тарас Радь – спринт, сидя;
- Людмила Ляшенко – спринт, стоя;
- Александр Казик – спринт, нарушение зрения.
Бронза:
- Дмитрий Суярко – спринт, нарушение зрения.
Благодаря триумфу в парабиатлоне Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2022. Соревнования проходят в Пекине с 4 по 13 марта.
- На Олимпиаде Украина получила лишь одну медаль — серебро завоевал мастер фристайла Александр Абраменко — и заняла 25 место в медальном зачете.
- Победительницей Олимпиады в Пекине стала сборная Норвегии. Она завоевала 37 медалей, из которых 16 золотых. На втором месте Германия (27 медалей, 12 золотых), а на третьем — Китай (15 медалей, 9 золотых). Также в первую пятерку вошли США (25 медалей, 8 золотых) и Швеция (18 медалей, 8 золотых).