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Украина в первый день Паралимпиады завоевала три золотых медали

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Twitter / Beijing 2022

Украина в первый день Паралимпийских игр, которые проходят в Пекине, получила 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награду — в разных классах биатлонных спринтерских гонок. Об этом сообщает Суспільне.

Золото:

Серебро:

Бронза:

Благодаря триумфу в парабиатлоне Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2022. Соревнования проходят в Пекине с 4 по 13 марта.